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富邦金控 連兩年獲《遠見》CSR保險業組楷模獎

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

富邦金控永續經營成果再獲佳績！富邦金控連續兩年榮獲「《遠見》CSR年度大調查」「金融保險業組」楷模獎，突顯富邦金控在公司治理、環境、社會三大層面成果卓越。

《遠見》企業社會責任獎於2020年邁入第16屆，為台灣歷史最久的CSR獎項，也是台灣企業界每年最重要的CSR評鑑活動之一，今年受新冠疫情影響，頒獎活動改為直播發布會，《遠見雜誌》於線上頒獎典禮中表示，富邦金控積極開發能提升社會資產韌性的保險商品，協助產業提高因應風險之能力，並在投資、授信及產險等多方面持續深化綠色金融影響力；同時，在女性主管職占比超過6成，女性董事達20％，落實性別平等具亮點，深受評審肯定。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控持續以品牌「正向的力量」為核心推動「永續(ESG)願景工程」，今年更強化公司治理的作為，從設置專責「企業永續部」開始，落實到金控各單位及子公司以強化組織執行力，並重新審視富邦的永續藍圖、對應17項聯合國永續發展目標(SDGs)，將ESG願景工程調整為六大策略「永續治理」、「責任金融」、「創新服務」、「環境永續」、「員工照護」及「正向關懷」，期盼更穩健、紮實地推動ESG作為，追求更踏實、更卓越的永續經營管理。

富邦金控表示，致力推動「永續X核心職能」最大化，在環境面，重視氣候變遷議題，除了接軌國際，加入成為TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures,氣候變遷相關財務揭露)支持者，更擴大發揮綠色金流的影響力，台北富邦銀行2019年統籌中國光大環保10億港幣授信案，榮獲亞洲銀行及財經雜誌年度綠色金融案之肯定，協助綠色企業低碳轉型。同時，富邦產險推出綠能保險專案，協助再生能源業者提升資產韌性，成為推動風電及太陽能發電的重要推手；富邦期望以綠色加速器的角色，透過資金協助更多產業邁向永續。

因應新型冠狀病毒肺炎疫情，富邦金控重視員工健康與職場安全，實施居家辦公、異地上班及分流上下班，以分散辦公密度。同時，身為經營者，亦感同身受企業因疫情造成的經濟衝擊，對此富邦產險領先同業推出「中小企業防疫薪資保險」，協助中小型企業渡過難關。此外，在國人健康風險意識升高情況下，富邦人壽同步推出首張「法定傳染病健康保險」，讓民眾面對肺炎威脅能有多一層的醫療保障。

富邦金控 保險 疫情

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