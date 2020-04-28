台股3月急挫14% 壽險業持股市值只縮水不到3%

新冠肺炎疫情重創投資人信心，台股3月加權指數大跌逾14%，但據金管會保險局最新統計，壽險業台股市值僅較2月底減少454億元，減幅僅2.88%，壽險持台股部位若無變動，市值理應隨大盤下跌，減少2,209億元，市場法人估算壽險業在3月股市急挫時，很可能逢低進場撿便宜，汰弱換強，且疑似連三個月都加碼，並未看壞台股。

此外，從官方數字來看，過去壽險瘋買債券ETF的盛況不再，整體業者對債券ETF部位3月減少972億元，是過去年二年多來首度由正數轉負數，元月、2月時各增加107億與24億元，而過去二年間，每月增持部位常有逾千億元新台幣的紀錄。

台股加權指數3月從11,292點急劇重挫，一度跌至最低8,681點，雖然之後V型反彈拉至月底到9,708點，但是指數單月跌幅仍是重摔逾14%；以壽險業2月底持股部位1兆5,763億元計算，若沒有任何進出，光市值就會減少億元，餘額應該只剩下1兆3,553億元，不過，保險局最新統計壽險業3月台股部位餘額1兆5,309億元，只較2月底減少454億元，意即壽險業應有趁台股下跌時、汰弱留強，加碼布局台股。

事實上台股首季連三月都下跌，但是壽險業元月與3月持有台股市值的減幅都大幅低於台股跌幅，2月甚至在台股下跌1.76%中，市值還增609億元，評估這一波新冠肺炎衝擊台股，壽險業都是站在買方的機率比較高。

金管會統計壽險業的台股餘額部位採帳面「市值計算」，台股下跌、壽險業持股部位略有減少，有三種可能狀況，一是壽險業小幅減碼台股，進行汰弱留強，但大賣台股機率不高，因壽險業3月對台股的部位減幅，顯然沒有與台股跌幅相當；二是壽險業按兵不動，但手上持有績優股，在元月股市中下跌，但相對跌幅較大盤跌幅小，因此持股餘額市值雖有縮水，但縮水幅度較小；三是加碼台股，趁著台股下跌時逢低布局上千億元，因此才會出現持股市值沒有跟上台股跌幅，只減少454億元的情形。

至於3月美國聯準會大幅降息，債市也出現巨幅激動，加上金管會嚴控2020年祭出在債券ETF新規定，壽險業3月對債券ETF的投資部位成長趨緩，總部位只剩1兆2,206億元，較2月底大減972億元，減幅逾7%，是所有主要投資部位除現金外縮水最多的項目，相較之前每月大買動輒千億元以上，熱度明顯下降。而國際板債部位也遭發行人大舉贖回，部位減少了690億元。

金管會監理力道日增，包括保險業投資新台幣計價債券ETF，其組成的債券信評不得低於BBB-，避免保險業大量投資高收益債或垃圾債，規避投資限額。