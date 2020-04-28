華南證券投信董座 呂金火真除
華南金今（28）日公告，華南永昌投信董事長由現任華南金控副總經理、發言人呂金火接任。由於呂金火今年將年滿65歲，也將屆齡退休，外界揣測，此次真除為退休後生涯鋪路。
今年2月初該公司原任董座林怡君解任，由呂金火代理，華南金今日公告，華南永昌投信董座由呂金火接任。呂金火是華南體系一手扶植長大的高層主管，職涯幾乎都在華南金體系，也曾派駐海外分行，曾任華南金控財務管理處處長、副總經理等職，資歷豐富的他，將兼任投信子公司董座，外界都相當看好，也揣測，此次真除應是為他退休後生涯鋪路。
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