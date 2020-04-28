華南證券投信董座 呂金火真除

繳稅季節即將來到，國銀紛紛推出零利率分期方案，同時因應新冠疫情衝擊，國銀也加大回饋方案，包括國泰世華與星展銀行等，昨（27）日不約而同推出紅利抵稅額最高三成，與現金回饋最高千元活動，以減輕納稅人的報稅負擔。

2020-04-28 00:42