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財富管理新方案券商版 11家券商合格最快8月開放申請

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會今公布新的「財富管理新方案」，針對券商開放可承做高資產客戶三項業務範圍。記者戴瑞瑤／攝影
金管會今公布新的「財富管理新方案」，針對券商開放可承做高資產客戶三項業務範圍。記者戴瑞瑤／攝影

金管會今公布新的「財富管理新方案」，針對券商開放可承做高資產客戶三項業務範圍，依照金管會證期局估計有11家券商符合申請資格，最快8月初可以已開放符合資格的券商申請。

證期局表示，所謂高資產客戶，是指資產達一億元以上、投資金額可達三千萬以上者，而提供服務的券商需要符合三大條件，包含淨值100億以上、資本適足率達200%以上，且未受警告以上之處分，初估有11家券商符合資格。

開放高資產客戶的業務範圍有三項：第一，券商接受高資產客戶委託買賣或將其信託財產運用於境外結構型商品者，如果是「相同發行機構」且「相同商品結構」，或是「相同發行機構」且「相同商品風險等級」的商品，可以自訂審查。

第二，國內有可發行指數投資證券(ETN)資格條件的券商，或國銀的海外轉投資子公司發行的境外結構型商品，由母公司擔任境內代理人並負連帶責任，可以透過券商接受高資產客戶委託買賣。

證期局表示，目前國內可發行ETN且有海外轉投資子公司的券商有8家，包含元大證、凱基證、富邦證、群益證、統一證、永豐金證、日盛證、元富證。

第三，放寬外國債券信評規定，開放券商接受高資產客戶及高淨值投資法人委託買賣或委託投資外國債券的信用評等，不受債券信用評等應達BB級以上的限制，換言之就是不用信評。

債券 金管會 國債

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