錢櫃過失致死傷保險賠不賠？保險局：在核保範圍內

錢櫃失火事件發生後，造成五死多人受傷，因為事故原因涉及經營者的疏失，到底保單賠不賠的問題？保險局主祕林耀東今（28）日表示，失火涉及公共責任險的部份，在營業處所發生意外事故，導致第三人體傷或是財產損失，依法應由被保險人（錢櫃）負賠償責任，因此是應該由錢櫃賠給受災民眾。

不過林耀東說，此事件涉及公共責任險的部份，主要承保被保險人（錢櫃）因經營保險契約所載業務，在營業處所發生意外事故，導致第三人體傷或是財產損失，依法應由被保險人（錢櫃）負賠償責任，所以被保險人因為過失導致他人財損或體傷，是在核保範圍，目前因責任歸屬還在釐清中，只能提供公責險的承保範圍，至於到底錢櫃投保什麼險或是投保公共責任險的保險額度多少？林耀東說，因為這不像民宿或是交通意外有法定保額的問題，屬於錢櫃與承保產險公司的私人業務，因此也無法由保險局來公布。

至於保險公司已啟動相關關懷保戶的措施。因財產保險理賠涉及災害的鑑定，全案正由檢調調查中，目前還沒有完全釐清相關的責任歸屬。金管會保險局持續督導保險業協助保戶辦理相關理賠。