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疫情衝擊 國銀新南向獲利年減1成5
金管會昨公布第一季國銀在新南向18國獲利年減15%。金管會表示，主要是新加坡首季獲利減少逾7成導致；銀行主管推估，新冠肺炎疫情嚴重衝擊新加坡經濟活動，造成國銀在新加坡獲利大減。
根據金管會統計，截至3月底，國銀在新南向共有226個據點，整體獲利26.7億元，比起去年同期31.5億元，年減高達15%。
金管會銀行局表示，主要是新加坡今年首季只獲利2.5億元，比起去年同期減少6.4億元，年減達72%；越南首季獲利7.4億元，也年減1.3億元。
今年國銀首季在新南向獲利前三名分別是柬埔寨7.9億元、越南7.4億元、澳洲3.5億元，其中柬埔寨、澳洲獲利都比去年同期增加。
此外，截至三月底，國銀在新南向曝險達1兆7327億元，單月增加19億元，其中授信增加30億元，投資則減少49億元。
銀行局也表示，今年已核准北富銀、兆豐銀、合庫各自在澳洲、印尼、越南成立代表人辦事處，另還有七家銀行正在申請到新南向國家設立分支機構，地點包含泰國曼谷、柬埔寨金邊、越南河靜、越南胡志明、印尼雅加達、新加坡等地。
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