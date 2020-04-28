疫情衝擊？國銀新南向首季獲利衰退

金管會今（28）日公布本國銀行在新南向18國第1季最新獲利情況，獲利26.7億元，比去年同期衰退15.23%，主要是新加坡減少最多，大幅衰退七成。

金管會銀行局主秘童政彰表示，今年第1季獲利26.7億元，比去年減少31.5億元，減幅15.23%。

國銀在新南向國家設立的據點有226處，曝險部位則有1兆7327億元，包括授信1兆1147億元、投資6,180億元。

對於新南向國家第1季獲利衰退，是否跟疫情有關？童政彰表示，可能要從國家別進一步分析，新南向國家受情衝擊情況不同。

根據金管會資料，新南向國家首季獲利最佳的前三大，依序是柬埔寨7.9億元、越南7.4億元、澳洲3.5億元。

其中除越南比去年同期衰退15%外，其他都成長，柬埔寨增加38%、澳洲成長13%。

金管會資料顯示，新南向國家首季獲利衰退主要原因是新加坡大減72%，今年新加坡首季僅賺2.5億元，遠低於去年同期的8.9億元；還有越南也衰退，其他16個國家則都成長。

對於新加坡為何獲利大幅衰退，是否跟疫情衝擊有關？童政彰表示，需進一步了解。

在新南向政策下，國銀陸續挺進新南向市場，根據金管會資料，今年已核准三家銀行申設辦事處案，包括富邦、兆豐及合庫。

目前已送件申請在新南向設立分支機構，在金管會審核中的還有七家，包括二家申請在泰國曼谷設辦事處、一家申設柬埔寨金邊分行支行、一家申設越南河靜分行、一家申設胡志民辦事處、一家申請印尼辦事長、一家新加坡分行。