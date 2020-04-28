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羨慕！別人裁員他們發3萬防疫津貼 指標法拍業者再加碼徵才
受肺炎疫情影響，全球經濟嚴重受創，不斷有企業裁員或放無薪假的消息傳出，此時又有一家「幸福」企業選擇發放防疫津貼三萬元來照顧員工；專注在不動產法拍、容積項目的寬頻房訊總經理游世一表示，為了體恤員工家人可能因工作關係導至家庭整體收入減少，因此於4月宣布，針對旗下100多名員工，每人發放3萬元防疫津貼，並且強調今年不只不會裁員，還會大舉徵才，希望趁此時機網羅、招募更多優秀人才，為未來榮景預作準備。
游世一指出，一間良好體質的企業必須具備化危機為轉機的能力，現今全台經濟因新冠肺炎疫情延燒，導致不斷有企業裁員或放無薪假的消息傳出，各行業受影響的人數不斷增加，考量到公司營運發展穩定，不僅未受到影響，第1季業績更創下新高，因此決議對旗下員工每人發放3萬元防疫津貼。
游世一說明，在現今股市動盪、充滿不確定因素的狀況下，不少投資人改採保守觀望態度，特別是黃金、不動產等產品因具有抗跌、保值的特性，成為投資人最佳的選擇。
游世一分析，雖然說「現金為王」是目前的主流趨勢，但與其保留現金貶值，不如利用國內利率常期處於低點，將資金投入保值性高的不動產，尤其國內中、南部地區的房價，對比鄰近國家來說相對便宜，且目前台灣防疫成果受世界各國肯定，只要能持續守住，待疫情結束後，在美中關係破局、外資紛紛出走狀況下，預計台灣房地產有其保值價值。
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