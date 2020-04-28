AIA友邦人壽大徵電銷專員 月薪上看10萬

AIA友邦人壽今（28）日表示，無視疫情對就業市場的衝擊，該公司將擴大招募保險電話行銷專員，建議受到資遣或放無薪假影響的勞工與上班族朋友，將危機視為轉機，利用此時期審慎考慮轉換跑道，為自己創造工作與財富成功的機會。

AIA友邦人壽表示，該公司的電銷專員超過半數擁有三年以上的年資，除享有基本薪資2.5萬元、良好的員工福利與優渥的業務獎勵外，並透過持續且完整的教育訓練，培養專業保險知識及銷售技巧。

AIA友邦人壽電銷專員與一般業務員不同，無需自行開發客戶，由公司提供依個資法合法取得之準客戶名單，協助電銷專員創造更高的收入。

根據公司內部統計，擁有六個月以上資歷的電銷專員平均月收入為5萬元，年資一年以上者平均月收入更可達10萬元以上。

在基本福利部分，AIA友邦人壽電銷專員享有多項福利，如優於勞基法的每年11天特休假、兩天的家庭照顧假、季獎金、三節獎金、勞健保、保障多元的員工團體保險及包含海外旅遊之各項競賽獎勵。

針對許多人擔憂疫情期間參加工作面試的安全性，AIA友邦人壽電銷中心特將相關的面試與培訓改成視訊方式進行。而為了讓所有電銷專員擁有最高等級的工作環境以及穩定收入，除了職場公共區域每小時進行清潔消毒，每周則就辦公空間進行大消毒，更於職場安排專職護理師隨時提供健康諮詢。

為了激勵電銷專員的士氣，公司不定期舉辦有趣活動，如日本零食天天吃、知名餐廳下午茶獎勵等，灌入外商保險公司自由活潑的公司文化，讓保險電銷工作的挑戰增添樂趣。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，生活中從來不缺風險，面對人生職涯分岔口，不妨勇敢做出可以讓自己生活與經濟都更上層樓的決定。

若希望能保有傳統穩定的工作性質，又能透過自己努力創造高收入，並保障自己未來工作權不再受到影響，保險電話行銷行業是很好的選擇。無論經驗高低與背景差異，只要按部就班，做好時間管理，都有機會在保險電銷這行業闖出一片天。

當轉換跑道或挑選工作時，都希望能找到可以勝任的角色，又符合未來經濟發展趨勢。侯文成進一步指出，金融保險業是台灣經濟發展產業鏈中重要的一環，一向被視為職場「金飯碗」；而50到60年代出生的嬰兒潮，經歷台灣經濟發展最美好年代，也是台灣社會最有經濟能力的一代。

嬰兒潮世代現在陸續步入中老年期，對能保障老後的醫療與退休生活的保險商品有高度需求。AIA友邦人壽長期為此族群設計規劃具保障核心價值的醫療險、傷害險及還本型保險等各類保險商品，更具保險產業發展與競爭力。