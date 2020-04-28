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國泰證：全球股市黑天鵝多 投資人可用定期定額布局

經濟日報 / 記者周克威／即時報導

全球新冠肺炎疫情延燒，各國政府紛紛祭出紓困措施，國際股市亦因相關效應「疫」起反彈，行情波動大。國泰證券表示，行情波動劇烈考驗投資人洞察介入時點能力，此時，透過定期定額進行布局，不失為多變行情下相對持穩的投資方式。

國泰證券指出，觀察證交所最新公布的3月券商台股定期定額成交金額10.57億元，宣告正式突破10億元大關，月增率14%，充分顯示國內投資人透過券商定期定額參與台股，已經逐漸成為投資顯學。

與市場並進，國泰證券3月台股定期定額交易金額同步創高，寫下連續3個月市占率皆突破兩成的亮麗表現；國泰證券表示，不僅金額創新高，3月總扣款筆數亦較前月增加超過二成，顯示台股定期定額市場的熱絡度。

此外，國泰證券今年新增扣款標的至93檔，打中投資人希望有更多元投資標的之需求痛點。

國泰證券台股定期定額業務目前一共提供93檔投資標的，分別是79檔個股，涵蓋台灣前50大市值股票與MSCI成份股，以及14檔美中台ETF，國泰證券為投資人嚴選投資標的，連結目前最夯的5G產業概念股，同時，大型藍籌股多居產業龍頭地位，穩健特質在市場行情突遭逆風亦具備相對強健的抗震能力。

國泰證券關注客戶服務滿意度，持續投入研發資源，行動服務優化腳步不停歇，目前「國證e櫃台App」的台股定期定額功能介面全新改版，提供更加直覺式的服務體驗。

主介面以方塊進行區隔，分別是「看看投資標的」、「查詢我的存股」、「變更我的委託」、「了解定期定額」，使用者不僅一目瞭然直接進入「想要的」功能介面進行操作，App更增設客戶可能「需要的」搜尋bar，可以直接鍵入欲查詢的投資標的，若符合國泰證券台股定期定額投資標的，即直接跳出相關的個股資訊，提供投資人進行查詢與申購。

此外，個股還新增設5項資訊揭露介面，分別是K線、籌碼、績效、新聞及基本等，協助投資人在定期定額布局台股時，充分瞭解所投資的個股，建立「必要的」投資實力。

國泰 台股 個股

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