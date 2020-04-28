疫情衝擊大 國泰世華銀二大「百萬卡」祭史上最高回饋

新冠疫情衝擊大，國泰世華銀二大「百萬卡」也祭史上最高回饋！因受新冠肺炎影響，各國紛紛鎖國限制外國人入境、加上國際油價也崩跌，國泰世華銀行今（28）日宣布，旗下二張都擁有百萬會員以上的長榮航空聯名卡及台塑聯名卡也分別推出史上罕見的高回饋率活動，與卡友一同安心挺防疫。

國泰世華銀行表示，受新冠肺炎影響，各國紛紛鎖國限制外國人入境，身為信用卡領導品牌，國泰世華銀行了解卡友宅在家不能飛出門的苦悶心情，卡友無法出國也沒有機會使用到相關權益，在最艱難的防疫時期展現最大誠意，主動展延長榮航空聯名卡、亞洲萬里通聯名卡的飛航權益效期，讓原本僅能使用到今年年底的免費機場接送、免費海外上網等權益，延長到2021年3月底。

除此之外再推出史無前例的超殺回饋「刷1元額外送1哩」加碼活動，長榮聯名卡友自2020年5月1日起至6月底，持指定卡別登錄並刷卡累積消費達到單月門檻，搭配哩程回饋期間每月不限金額刷一筆，回饋期間最多拿滿5萬哩。

同一期間，若長榮卡友在網路上進行國外網購消費並同時符合新戶首刷哩活動資格，只需滿新台幣5萬元消費額即享3項限定回饋，最高共可獲得10萬5,000哩，相當於2張亞洲線商務艙來回酬賓機票所需哩程數。這三項限定包括：回饋一是長榮卡「新戶首刷哩」最高刷5萬得5萬哩； 回饋二加碼活動『刷1元額外送1哩』最高5萬哩；回饋三是國外消費最優10元1哩，即消費滿5萬元可得5,000哩。

長榮航空近期已主動展延到期的無限萬哩遊會員卡籍等；「亞洲萬里通」的會員也可活用手中里數，於「亞洲萬里通」官網線上兌換台灣飯店住宿並享聯名卡獨家9折里數兌換優惠，或以里數加現金的方式，於「亞洲萬里通」官網兌換生活品味獎勵商品，如: Apple商品、風格家電、百貨禮券、高級飯店餐券等。

至於另一張百萬會員卡「台塑聯名卡」也同步祭限時優惠。國泰世華銀表示，觀察到因疫情影響選擇開車上班通勤的卡友也越來越多，貼心建議卡友加油時記得持台塑聯名卡聰明刷省油錢。即日起至2020年6月30日，於全台指定加油站刷台塑聯名卡，每公升最高降價1.2元，用台塑卡回饋的加油金折抵加油消費，每公升可再折抵2元，最高每公升共省3.2元，搭配滿額現折登錄再送加油金活動，讓卡友加油也能回饋拿到滿。4月起，在地深耕多年的速邁樂加油站也加入了台塑聯名卡合作夥伴的行列，卡友現在至全台82個速邁樂加油站也能享有台塑聯名卡的優惠。

除了加油優惠外，台塑聯名卡也推出限時網路促刷活動，讓卡友在家防疫也有回饋可賺，即日起至2020年6月30日前，持MasterCard台塑聯名卡於指定國外網路商店消費且登錄成功，即額外享10%加油金回饋，每戶每月回饋上限100元加油金。