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國泰證定期定額App大升級 打造絕佳數位體驗

經濟日報 / 記者廖賢龍／ 即時報導
國泰證券台股定期定額App介面升級， 打造投資人絕佳數位投資體驗。圖／國泰證券提供
國泰證券台股定期定額App介面升級， 打造投資人絕佳數位投資體驗。圖／國泰證券提供

全球新冠肺炎疫情持續延燒，各國政府紛紛祭出紓困措施，國際股市亦因相關效應「疫」起反彈，行情波動大。國泰證券表示，透過定期定額進行布局，不失為多變行情下相對持穩的投資方式；觀察證交所最新公布的3月券商台股定期定額成交金額10.57億元，宣告正式突破10億大關，月增率14%，充分顯示國內投資人透過券商定期定額參與台股已經逐漸成為投資顯學。

與市場並進，國泰證券3月台股定期定額交易金額同步創高，寫下連續3個月市占率皆突破兩成的亮麗表現，國泰證券表示，不僅金額創新高，3月總扣款筆數亦較2月增加超過2成，顯示台股定期定額市場的熱絡度。

此外，聆聽投資人心聲，國泰證券今（2020）年新增扣款標的至93檔，打中投資人希望有更多元投資標的之需求痛點。國泰證券台股定期定額業務目前一共提供93檔投資標的，分別是79檔個股，涵蓋台灣前50大市值股票與MSCI成份股，以及14檔美中台ETF。

國泰證券為投資人嚴選投資標的，連結目前最夯的5G產業概念股，同時，大型藍籌股多居產業龍頭地位，穩健特質在市場行情突遭逆風亦具備相對強健的抗震能力。

國泰證券關注客戶服務滿意度，持續投入研發資源，行動服務優化腳步不停歇，目前「國證e櫃台App」的台股定期定額功能介面全新改版，提供更加直覺式的服務體驗，主介面以方塊進行區隔，分別是「看看投資標的」、「查詢我的存股」、「變更我的委託」、「了解定期定額」，使用者不僅一目瞭然直接進入「想要的」功能介面進行操作。

App更增設客戶可能「需要的」搜尋bar，可以直接鍵入欲查詢的投資標的，若符合國泰證券台股定期定額投資標的，即直接跳出相關的個股資訊，提供投資人進行查詢與申購，此外，個股還新增設5項資訊揭露介面，分別是K線、籌碼、績效、新聞及基本等，協助投資人在定期定額布局台股時，充分瞭解所投資的個股，建立「必要的」投資實力。

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