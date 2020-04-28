吳當傑：今年金融教育宣導覆蓋率要100％

台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑今（28）日表示，金管會今年給金總的重要工作之一為，全國368個鄉鎮市區都要做一次金融教育宣導，覆蓋率要達到100%，這事不容易，但會努力地做。

吳當傑表示，金融教育宣導當中，樂齡人口防詐騙與金融理財工作，金管會主委顧立雄相當重視，金總將協同台灣金融研訓院、證券發展基金、保險基金、會計基金等四個單位，共同推動這項工作。

台灣金融研訓院上午舉行金融風險抵抗力調查發布記者會，吳當傑受邀致詞。他表示，世界銀行、G20、APEC不斷倡議普惠金融的重要性，金管會去年特地把G20整個指標體系做了充分的了解，結合國內發展現況，推出普惠金融的指標衡量。

其包含三個構面：可及性、使用性、品質面，設定了21項指標，欲透過這三個構面與21項指標來了解國內普惠金融的發展狀況，檢視政策推行的有效性，亦即政府推動普惠金融有無貼近民眾跟企業的需求。

要如何貼近、了解民眾需求，首先要了解社會大眾的財務狀況，研訓院推出的金融風險抵抗力評測指標，英國、美國、澳洲等已有類似評測，可了解各族群的財務狀況與能力，希望從評測結果找出哪些屬於弱勢族群，財務狀況較低、風險抵抗力較差。

透過問卷或評測，了解低風險抵抗力足群需要的金融服務、金融商品在什麼地方之後，再藉著政策結合各金融機構，推出弱勢族群所需的商品。

除了透過評測解弱勢族群，吳當傑表示，還可進一步透過金融機構提供一站式的財務諮詢，提供低風險抵抗力的弱勢族群，其基本所需的金融知識或金融常識，協助他們不要墜入卡債或高利貸的財務深淵，能夠重建金融風險抵抗力、翻轉財務狀況。

吳當傑說，金管會主委顧立雄看到各國，尤其英國推動金融風險抵抗力，責成研訓院與金總朝這方向努力，研訓院投入許多人力、物力組成團隊，設計有關方案。

透過研訓院的評測機制，再有效利用大數據，可分析出哪些是需要協助、低風險抵抗力的群族，進而透過管道提供實質協助，評測結果也可做為主管機關推動普惠金融政策時再精進的參考。

吳當傑說，2008年國際金融風暴後，金融機構帶來的全球經濟不景氣，讓外界對金融機構採取負面評價，然而2013年諾貝爾經濟學獎得主Robert J. Shiller在「金融與美好社會」一書中談到，金融機構的開明與創新是社會基本生活需求、基本文明的重要基礎工程，有助於普惠金融的推廣。