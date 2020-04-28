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黃崇哲：留意疫情過後是否出現更多經濟難民

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導
台灣金融研訓院院長黃崇哲。記者曾吉松／攝影
台灣金融研訓院院長黃崇哲。記者曾吉松／攝影

國內新冠肺炎疫情似乎有趨於穩定的跡象，台灣金融研訓院院長黃崇哲今（28）日提醒，擔心疫情會衝擊經濟弱勢，政府紓困企業之餘，也應該對個人基本紓困，避免疫情過後出現更多經濟難民。

台灣金融研訓院今天(28日)上午舉行金融風險抵抗力發布記者會，19歲以下青少年的風險抵抗力最差。黃崇哲說，越來越多國家重視金融風險抵抗力，怎麼鼓勵年輕人在低利率的環境下儲蓄，而非當成經濟成長引擎來鼓勵消費。

黃崇哲說，過去五年主要國家都在談普惠金融，不管什麼層級都可以享受金融服務；過去兩年來則關注金融風險抵抗力，因為享受金融服務不代表有穩定的金融生活。

他說，人們可能受到四種金融風險衝擊：一、景氣風險；二、預期以外的支出，像是生病、意外；三、錯誤的決策，例如，買不對房子、投資；四、長壽風險，準備的收入或儲蓄無法支應生命的延長。

先進國家出現老後貧窮、老齡貧窮等問題，台灣則是還有年輕貧窮的現象，年輕貧窮源自新台幣利率走低、房價升高，年輕這代沒有機會藉由儲蓄來累積資產。

新台幣利息低，年輕人沒法在低薪下像父母般購置房產以便老後居住，各國資料也顯示，年輕人儲蓄相當少，如今碰到新冠肺炎疫情，能夠沒有收入支撐一季生活的人，比率不超過一半，連帶使得金融風險抵抗力的指標受到各國重視。

研訓院的初步調查顯示，台灣有一塊蠻重要的缺陷：金融知識與行為，例如：各年齡層的人都有買保險，但不一定買對、忽略自身真正風險，此舉對照大學生的知識普及顯得相當諷刺。

很多學生修完二元一次方程式、微積分，卻對基本理財沒概念，希望藉由金融風險抵抗力的評測活動，讓不同年齡層的人重視風險抵抗力。

黃崇哲說，金融風險抵抗力來自有足夠的金融資產、買到對的商品與服務、擁有好的金融知識與行為，支出與行為間要做很好的平衡。

社會資產也很重要。要跟朋友、家庭有好的關係，維持良好信用，在聯徵中心沒有不良紀錄。

疫情 新台幣 肺炎

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