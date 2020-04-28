研訓院調查：國人金融風險抵抗力僅及格邊緣

新冠肺炎疫情肆虐，台灣金融研訓院今（28）日發布國人「金融風險抵抗力」線上測試結果，平均分數竟然只有60.7分，令人相當擔憂。

台灣金融研訓院表示，其「金融風險抵抗力測驗」首波1,180份調查發現，國人的金融風險抵抗力平均竟然只有60.7分。

這項測驗包含四個構面，其中以「金融知識與行為」分數最低、僅有43.3分明顯不足；分數最高分別是「經濟資源」有70.3分、「社會資本」65.7分。

受訪者性別比率的分數上，男女得分差異性不大，各為62.7、59.9分；年齡分布上，風險抵抗力表現最差是19歲以下青少年，得分僅48.8分、最高分是40-64歲的中年族群，但分數也不高，僅有63.3分。

職業分布上，以農林漁牧業的生產人員、勞工階層及臨時工得分最低，僅有43~51.5分。學歷表現上，大學及研究所以上竟然也只有63分。地區分布上，最高為北北基有62分，最低為高屏澎，僅有52分。

台灣金融服務業聯合總會秘書長吳當傑表示，金融風險抵抗力就如同人體免疫力，每個人強弱皆不同，也應該有客觀衡量的比較。

就國家高度而言，量測國民的金融風險抵抗力情況，辨識低抵抗力族群，了解其弱點或盲點，這種掌握情勢的基本功，是已開發國家制定金融普惠相關政策與行動的先行依據，尤其為了讓每一位民眾都能享受到金融服務，金管會近年積極推動普惠金融，以改善貧富差距與生活水準。

台灣金融研訓院院長黃崇哲說，這顯示台灣人雖然有較高的經濟儲蓄和團結互助精神，但在金融知識和金融常識的普及教育上則須再加強，並提升對各式金融商品與服務的認識與了解，進而選擇適合的金融商品與服務以累積資產。

研訓院提出一個跟國際可以接軌的，同時讓每個社會大眾可以用很簡單手機的App，去掌握到底現在你的情況條件環境衡量後，你的金融風險準備力的能量。趕緊拿出您的手機掃一掃，立即測出您的金融風險抵抗力分數。

黃崇哲表示，受測結果偏低的民眾，要謹記四句口訣：「要充電、要守信、要存錢、不邊緣」。

充電指得是：要隨時充實金融知識，才能適時調整錯誤的金融行為。

要守信：記得準時還款不欠款。

要存錢：平時做好超前部署的準備，管理好收支平衡，更要做好儲蓄及投資未來的工作。

不邊緣：保持社交友好的關係，平時跟家人、朋友保持密切聯繫，在危急發生時，不用擔心被銀行拒貸的風險。