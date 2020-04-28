松果購物攜手OSIM 打造網購生活一站式

隨著台灣的按摩與保健風氣與日盛行，對按摩按摩器材的需求日增，松果購物（6740）今（28）日宣布攜手亞洲保健品牌OSIM，即日起至5月18日止，祭出開店慶獨家下殺五折起促銷優惠，刷指定信用卡3%現金回饋，加碼活動期間內單筆消費不限金額即可抽OSIM按摩髮梳，以打造線上生活家庭購物一站式。

現代人長期處於繁忙生活，日積月累的壓力與疲勞不容小覷，松果解析內政部2017年的統計發現，全台租屋需求的人口數達300萬人，占全台人口約八分之一，大多消費者礙於居家空間限制，帶動小型或局部按摩器材需求激增。

松果進一步觀察大數據，指出「按摩」﹑「小型按摩器」的關鍵字搜尋量，較去年同期成長三成，大部份消費者更偏向以局部按摩器材為主，以按摩椅墊、肩頸按摩器或按摩枕等最受歡迎。看準現代人對於高度按摩需求趨勢，因此攜手OSIM打造網購生活購物一站式。

OSIM近年推出各種局部性的按摩器材，針對肩頸、腰、臀、小腹等等的部位提供緩解酸痛的神兵利器，消費者更可依據按摩部位的需求，篩選預算價位及類型傾向，OSIM特於開店慶祭出多項明星熱銷商品獨家下殺五折起。OSIM也首度於松果開店慶，推出獨家價商品。