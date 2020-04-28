快訊

ESPRIT 6月底撤台 香港總部未說明台灣員工遣散問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

松果購物攜手OSIM 打造網購生活一站式

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導
松果購物攜手OSIM，打造網購生活一站式。圖／松果提供
松果購物攜手OSIM，打造網購生活一站式。圖／松果提供

隨著台灣的按摩與保健風氣與日盛行，對按摩按摩器材的需求日增，松果購物（6740）今（28）日宣布攜手亞洲保健品牌OSIM，即日起至5月18日止，祭出開店慶獨家下殺五折起促銷優惠，刷指定信用卡3%現金回饋，加碼活動期間內單筆消費不限金額即可抽OSIM按摩髮梳，以打造線上生活家庭購物一站式。

現代人長期處於繁忙生活，日積月累的壓力與疲勞不容小覷，松果解析內政部2017年的統計發現，全台租屋需求的人口數達300萬人，占全台人口約八分之一，大多消費者礙於居家空間限制，帶動小型或局部按摩器材需求激增。

松果進一步觀察大數據，指出「按摩」﹑「小型按摩器」的關鍵字搜尋量，較去年同期成長三成，大部份消費者更偏向以局部按摩器材為主，以按摩椅墊、肩頸按摩器或按摩枕等最受歡迎。看準現代人對於高度按摩需求趨勢，因此攜手OSIM打造網購生活購物一站式。

OSIM近年推出各種局部性的按摩器材，針對肩頸、腰、臀、小腹等等的部位提供緩解酸痛的神兵利器，消費者更可依據按摩部位的需求，篩選預算價位及類型傾向，OSIM特於開店慶祭出多項明星熱銷商品獨家下殺五折起。OSIM也首度於松果開店慶，推出獨家價商品。

按摩 信用卡

延伸閱讀

口罩2.0交易450萬筆 信用卡付款占46%居冠

僅限網購！三星Galaxy M11售價4,000元有找

家電母親節推優惠 視聽娛樂、全身按摩用品一應俱全

二崙西瓜開賣囉！價格公道又好吃3500顆限量網購

相關新聞

黃崇哲：留意疫情過後是否出現更多經濟難民

國內新冠肺炎疫情似乎有趨於穩定的跡象，台灣金融研訓院院長黃崇哲今（28）日提醒，擔心疫情會衝擊經濟弱勢，政府紓困企業之餘...

研訓院調查：國人金融風險抵抗力僅及格邊緣

新冠肺炎疫情肆虐，台灣金融研訓院今（28）日發布國人「金融風險抵抗力」線上測試結果，平均分數竟然只有60.7分，令人相當...

松果購物攜手OSIM 打造網購生活一站式

隨著台灣的按摩與保健風氣與日盛行，對按摩按摩器材的需求日增，松果購物（6740）今（28）日宣布攜手亞洲保健品牌OSIM...

哥國拍防疫影片 中信入鏡

嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19，新型冠狀病毒）疫情重創全球，台灣防疫措施受到世界各國肯定，被認為是對抗疫情表現最好的國家之一。

國銀搶報稅商機 優惠「卡」多

繳稅季節即將來到，國銀紛紛推出零利率分期方案，同時因應新冠疫情衝擊，國銀也加大回饋方案，包括國泰世華與星展銀行等，昨（27）日不約而同推出紅利抵稅額最高三成，與現金回饋最高千元活動，以減輕納稅人的報稅負擔。

布蘭特原油期保證金 調高

臺灣期貨交易所昨（27）日晚間臨時公告調整布蘭特原油期貨契約（BRF）所有月份保證金金額，今（28）日起結算保證金由3.2萬元調高至4.6萬元，維持保證金由3.4萬元調高至4.8萬元，原始保證金則由4.4萬元調高至6.3萬元，期交所表示，此為強化交易人從事布蘭特原油期貨契約交易的風險意識及適度調高保證金風險涵蓋程度。

賣投資保單 擬擴大錄音錄影

新冠肺炎疫情衝擊全球市場，立委吳秉叡昨（27）日在立法院財政委員會質詢表示，保險公司賣投資型保單給年齡70歲以上老人，保單帳戶價值近因疫情不斷下滑，若不補錢恐怕保單要失效，現在爆發很多消費糾紛，他建議70歲以下買投資型保單也要錄音錄影，金管會主委顧立雄表示，可以研議。

台幣升至兩個月高點 收在30.025元

外資重返台股，匯市昨（27）日歡慶雙漲，新台幣兌美元盤中最高升值1.06角，一度升破30元整數大關、最高升抵29.974元，終場在中央銀行進場調節下，升值金額縮至5.5分，收在30.025元，為近兩個月新高，總成交量為11.08億美元。

華南永昌證券虧47億 金管會周四懲處

華南永昌證券因權證避險操作不及，導致虧損四十七億元，總經理已調職，金管會懲處尚未出爐。立委高嘉瑜昨批評，只看到高層規避責任，沒有檢討華南公民股共治實際卻是「家天下」，大股東林家及許家有權無責，要求兩周內提出調查與責任歸屬。

開發金賣總部大樓 上看百億

開發金控總部大樓處分方式拍板，開發金昨（27）日決議，將採公開標售方式出售南京東路企業總部整棟大樓，並同意關係人參與投標，也就是子公司之一的中國人壽也可出手。

銀行紓困表現績優 將享存保保費折抵

鼓勵銀行積極投入紓困，金管會研擬對紓困表現績優銀行，提供一年的存款保險保費折抵優惠。金管會主委顧立雄表示，中小企業的風險不高，疫情若一直延燒下去，對大企業的影響，才是後續要關注的。

開發金委託戴德梁行辦理大樓標售 子公司中壽可投標

開發金控（2883）位於南京東路的現有總部大樓，拍板採取公開標售方式處分，並委由戴德梁行辦理，且關係人、開發金子公司中國...

熱門新聞

勞工紓困貸款10萬元 月繳多少算給你看

因應疫情、全面轉型 雄獅旅遊43年來首發公司債

紓困漏了這30萬人 行政院：初步想法採用急難救助

各地業者曝訂房狀況 「五一連假反而更空」

國人最愛10檔境外基金 光3月萎縮3400億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。