開發金委託戴德梁行辦理大樓標售 子公司中壽可投標
開發金控（2883）位於南京東路的現有總部大樓，拍板採取公開標售方式處分，並委由戴德梁行辦理，且關係人、開發金子公司中國人壽（2823）可參與投標。開發金暨中壽、凱基銀、開發資本等子公司，則預定年底搬遷至中壽敦化北路台北學苑開發興建的商辦大樓，作為新總部。
開發金總部大樓屬開發資本名下資產，開發資本董事會決議，將採公開標售方式出售南京東路企業總部整棟大樓，並「同意關係人參加投標及作為決標對象」，也就是中壽如有意參與投標亦可。開發金若年內順利處分大樓，將可望有高額處分利益可認列，但如最終得標人為中壽，則開發金雖非百分百持有中壽，但依照新的會計原則，開發金就不能認列處分利益。
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