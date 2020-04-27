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全球央行寬鬆+避險情緒 富邦證: 黃金重回投資目光

聯合報 / 記者鄒秀明╱即時報導

新冠疫情波及全球兩百多個國家和地區，各國應對危機手段紛紛出籠，富邦證券表示，受到美國聯準會大幅降息及各國央行擴大寬鬆下，市場資金充沛，加上美國經濟受疫情影響而大幅衰退的疑慮，投資人避險情緒持續上升，黃金重回投資者的目光。

針對這次新冠疫情，是否邁入熊市三階段？富邦證券表示，觀察標普500指數於科技泡沫、金融海嘯時期的走勢，美股邁入熊市有大致可分成三個階段：

1.第一階段：市場觸發恐慌性拋售，投資人急於套現，踩踏效應促使金融資產價格急跌。待市場情緒緩和後，邁入第二階段反彈。

2.第二階段：空手的投資人，認為企業以及經濟環境的尚未達到如此悲觀的地步，於是想撿便宜的投資者紛紛入場，股價出現反彈。

3.第三階段：在經過數日甚至數週的反彈後，總體經濟前景趨於惡化，企業營收下降、財務發生困難，市場瀰漫悲觀氣氛。各種真假難辨的利空消息又接踵而至，挫傷投資者信心、股價再度大幅度下跌，最終陷入漫長的信心修復期。

回顧2008年，因美國政府與聯準會太晚出手救市，次貸風暴演變成為金融海嘯，最終靠聯準會採用量化寬鬆政策才令經濟回穩。富邦證券表示，本次政策反應快，聯準會無限量、無底線QE以及美國國會財政刺激的影響，美股出現反彈。但要想真正解除危機風險，還需要控制住疫情，方能使本次股市不落入熊市。

目前各國應對危機手段紛紛出籠，預計政策首選仍然是貨幣寬鬆。海量的貨幣寬鬆政策、央行重返低利率當道，黃金也重回投資者的目光。

富邦證券表示，2008年全球金融危機，股市與黃金於初期同步下跌，緊接著黃金於2018年11月打底後，就啟動了長達數年的反彈。而2020年2月底新冠疫情爆發後，在踩踏效應下，股市與黃金亦同步下跌，但在美國政府與聯準會火速推出刺激措施後，貴金屬成交量和持倉量均逐步修復，現貨黃金於4月7日修復新冠疫情全球爆發以來的跌幅，登上7年來高點。

日本政府四月中再度宣布擴大緊急狀態範圍實施至全國47個都道府縣，暫定於5月6日解禁，提升了投資者避險情緒，加上美國就業市場慘淡，加劇了人們對新冠病毒疫情造成經濟損失的擔憂，也限制了美元持續升值空間。

但富邦證券表示，隨著世界各國央行推出規模前所未有的貨幣寬鬆措施，及市場預期實際利率將在未來一段時間內保持在負值的背景下，可望激勵投資者繼續尋求黃金的保值能力，亦有利於金價的後市表現。

疫情 美國聯準會 富邦

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