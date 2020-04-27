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開發金年底搬家 原總部大樓將公開標售

聯合報 / 記者沈婉玉／台北即時報導

中華開發金控今天代子公司開發資本公告，董事會決議以公開標售的方式，處分南京東路5段的開發大樓，以活化資產。

開發金控併入中國人壽，並整合旗下子公司，預計今年底前搬遷至位於台北市敦化北路的新總部大樓，原南京東路的開發大樓評估後決議以公開標售的方式處理，並同意關係人參加投標及作為決標對象。

南京東路的開發金控大樓位於台北市南京東路五段125、127號，於1985年興建完成，土地面積約750坪，建物面積淤8千坪，地上16樓地下3樓。

開發金控

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