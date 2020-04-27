法巴銀台北分行評等展望 中華信評：從穩定調為負向

中華信評今（27）日指出，法國巴黎銀行台北分行評等展望隨母集團展望變動調為「負向」，亦確認法國巴黎銀行台北分行的發行體信用評等為「twAAA/twA-1+」。

標普全球評級23日已將法國巴黎銀行發行體信用評等的評等展望由「穩定」調整為「負向」，並確認法國巴黎銀行的發行體信用評等為「A+/A-1」。

由於中華信評認為，法國巴黎銀行台北分行擁有與其總行相同的信用結構，因此中華信評依據標普全球評級對法國巴黎銀行採取之評等行動，而調整對法國巴黎銀行台北分行的評等展望。

中華信評預期，法國巴黎銀行台北分行在面臨需要時，其總行法國巴黎銀行應會及時為該分行履行債務支付義務。法國巴黎銀行台北分行遵循總行訂定的各項政策與作業程序，且已與總行的風險管理架構充分整合。法國巴黎銀行台北分行的資本自開業以來一直維持在允當的水準，且其大部分的資金調度需求大部份是由其總行方面予以支應。