華南金擬配股利1.12元 近三年來新高
華南金今（27）日公告，今年擬配現金股息每股0.5603元、股票股利0.5603元，總計分派1.1206元，創近三年新高，配發率達85.5%。若以今日股價18.35元計算，現金殖利率約3.1%。
華南金近五年來的股利分派都以現金、股票各半為主，今年也不例外，在去年稅後純益159.39億元攀高峰之際，今年配發股利政策也創近三年新高，合計達1.1206元，配發率達85.5%。
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