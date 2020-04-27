華南金擬配股利1.12元 近三年來新高

新冠疫情全球蔓延，立委吳秉叡今日上午在立法院財政委員會質詢時表示，這波受新冠疫情影響，許多老年人「過去」所買的投資型保單連結境外的基金、債券等等淨值大減，恐怕是繼現金卡、雷曼兄弟連動債、目標可贖回遠期契約（TRF）之後，國內金融風暴下一個爆發點，要求金管會主委顧立雄要特別留意。

2020-04-27 14:40