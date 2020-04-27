國泰世華銀宣布 刷卡紅利可抵稅額最高30%

五月報稅季到來，但今年伴隨著新冠肺炎疫情的衝擊，恐怕會對納稅人產生不小的負擔，主管機關也首次延長申報時間至6月30日，若受疫情影響，可申請延期或分期繳納稅款等優惠措施。國泰世華亦同步響應政策，將自今年5月1日起推出房屋稅及綜所稅刷卡繳稅優惠活動，更特地將優惠活動期間延長至今年7月2日，不只刷卡繳房屋稅可享「分期最高6期0利率」、繳綜所稅亦可享「分期最高12期0利率」優惠、指定卡別還能再享紅利折抵稅款服務，最高可折抵稅款的30%。

國泰世華銀表示，持國泰世華世界卡、鈦金商務卡、尊榮御璽卡的卡友，於刷卡繳稅完成後，可於今年5月15日至7月2日期間內透過綜所稅活動網頁，選擇是否要以紅利點數折抵該筆稅款，每100點紅利點數可折抵NT$6，最高可折抵當筆稅款的30%，要折抵多少點都可自己設定，稅款入帳時，即會同時以紅利點數折抵該筆稅款。

國泰世華銀行5月推出刷卡繳稅優惠活動，卡友刷國泰世華信用卡繳納「108年度綜所稅」，不限金額皆可享免手續費之優惠，綜所稅單筆繳稅金額，達新台幣3,000元（含）以上即可享分期6期0利率優惠，繳稅金額100萬元(含)以上則可享12期0利率優惠。

國泰世華銀表示，若有分期需求的卡友，可於繳稅前至國泰世華銀行網頁中申請「分期付款預約」服務，方便卡友快速繳稅、即時分期。國泰世華也體貼卡友綜所稅繳稅額度使用需求，今年持續推出「線上申辦臨時額度調整」之服務，申辦成功後可以馬上刷卡繳稅，繳稅金額不會佔用信用卡原有之可用消費額度，有利於卡友們聰明理財、靈活繳稅，創造財務運用空間。

除了綜所稅優惠外，國泰世華銀行同樣也針對房屋稅繳稅卡友，提供達新台幣3,000元以上可享「分期3期或6期0利率」優惠，降低卡友的繳稅負擔。