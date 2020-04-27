錢櫃失火2名死者是保戶 富邦人壽啟動快速理賠
台北市林森北路上錢櫃KTV昨（26）日發生嚴重火警，為近年最嚴重之KTV公安死傷事故。富邦人壽今（27）日及時掌握名單，經查身故名單，有2名身故者為富邦人壽保戶（另傷者名單持續確認中），公司表示，發生此一重大公安事故，對死傷保戶與家屬均是沉重打擊，第一時間富邦人壽已請業務同仁前往慰問家屬、表達關心，並協助後續相關事宜，富邦人壽採快速理賠處理、加速審核作業，協助傷者及家屬儘速復原。
富邦人壽不僅已派員探訪慰問受傷保戶與身故保戶家屬，並同步啟動傷者住院快速理賠措施，凡經確認為公司保戶，其理賠文件可日後再補，加速審核作業，協助保戶獲得即時且足夠的醫療照護資源，讓受傷保戶與家屬能安心接受醫治。
針對此一大型公安事件，富邦人壽主動派員關懷、迅速掌握資訊，並提供協助幫助保戶與家屬度過此次事故，如事故保戶與家屬需要相關協助，也可透過24小時電話諮詢服務專線0809-000-550取得聯繫。
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