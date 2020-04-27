磊山保經：風險不斷 保險也要風險控管

2002年SARS、2009年H1N1、2012年MERS、2014年伊波拉病毒、2020年新冠肺炎病毒，現今病毒不斷強勢襲來，疾病風險接踵而來，投資的選擇標又趨向多元化，伴之而來的投資不確定性亦隨之放大，再加上近期定存利率首次跌破1%情況下，民眾該如何追求在抗通膨及投報穩定中間取得平衡點？

擅長協助客戶做資產保全、資產配置、税務規畫、退休規畫的磊山保經資深副總張志強指出，大額負債族可透過高槓桿保險來保證20年時間的價值，才能在風險發生時，保全房屋與資產，避免生活過大改變，把愛繼續留下來照顧家人。

而且，其20年後的解約金，又可選擇繼續增值至65歲當作日後退休金使用，亦或可選擇讓壽險持續增值後繼續傳承給予後代。

2020年台灣資誠會計事務所與中國信託針對台灣3000萬資產以上之高端客群做了一份財富調研報告，其報告指出，台灣高端客戶最重視的理財課題依序是財富保值、財富增值、財富傳承等。

家族財富傳承常使用的方式有成立閉鎖型公司、家族信託、大額保單、遺囑、基金會等方式，但台灣高資產客戶則最喜愛透過高槓桿大額保單來做財富保值及家族財富傳承。

張志強認為，當要保人與受益人非屬同一人之人壽保險及年金保險給付，死亡給付每一申報戶全年合計在3330萬元以下予以免計，加上身故理賠金取得時間快速，保險受益人及金額可按要保人期望之方式指定分配，不受特留份及民法遺產分配繼承順序規定。

此舉可隨時變更受益人，在財富移轉中具有相當程度的控制力，此法能大大降低失去控制權風險跟遺產糾紛，並透過高槓桿壽險保單加上專業投資經理人管理分紅績效下，又能同時達成資產配置、資產保全、資產分配等，讓家庭資產得以永保安康，用愛的規畫讓往後子孫可以在經濟基礎上贏在起跑點。

現今經濟環境黑天鵝訊息不斷，甚至可達一月數變之態，壽險與理財投資上如何能正確避免風險，而不讓原有生活產生劇變，且又能對家庭甚至家族的未來有所期待，並在保值、增值、傳承三大規畫中，保全家庭或家族資產，或許對目前甚至未來的經濟環境來說，參考高槓桿型壽險規畫將是不錯的選擇。