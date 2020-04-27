南山人壽推首張失智險 主打一次性給付與保障更完整

台灣失智人口顯著成長，國內壽險公司今年以來紛紛推出新的失智險種，繼中壽與國泰人壽之後，南山人壽今（27）日也宣布推出首張失智保單—「南山人壽憶起幸福終身保險，跟前二家主推外溢保單，靠運動或是自主健康管理可省保費，南山人壽則主打一次性給付與更完整的保障範圍，致力成為國內「失智照護解決方案的提供者」。

據台灣失智症協會的資料顯示，推估台灣十年後失智人口將超過46萬人，屆時每100人之中就有2位罹患失智症；未來的47年中，失智人口每40分鐘增加1人的速度驚人成長。雖然高齡失智的現象已普遍受到民眾的注意，但失智症除了因高齡產生功能退化，常見於銀髮族之外，尚有因為其他的疾病因子導致的失智症，包括壓力、情緒、意外、其他健康因素等。於是南山人壽推出「享有完整失智保障的終身壽險」的創新設計。

南山人壽強調此次新推商品相較目前市售嚴重特定傷病保險，關於失智症僅保障嚴重阿茲海默症，亦即臨床失智量表CDR評估達重度3分以上，南山將生理狀況引起的失憶症、血管性失智等也納入，涵蓋失智門診常見的阿茲海默症、額顳葉型失智症、路易氏體失智症及血管性失智等，並擴大將中度失智症、CDR評估2分以上都納入範圍。

此外中度失智症的患者一旦發病，極可能迫使自己與家人的工作、生活停擺，造成立即性的經濟衝擊。南山人壽的失智保單強調是「一次性」的保險金給付，可即時支應罹病初期最需要的額外經費，用以作為居家環境設備，如浴室、廚房、門窗的改造等、添購行動輔具，以及可能要聘請專業照護人力等等的意外支出，一次性領取全額保險金後，可讓家人或藉由信託妥善運用該筆保險金。

雖然一般的終身型壽險商品，保費普遍不低，但青壯族群享有年齡的保費優勢，相同的保額下，越年輕投保，保費越經濟；「南山人壽憶起幸福終身保險(DMAL)」是享有完整失智保障的壽險，同時保障青壯族不可忽視的早發性失智症，青壯族群若是不幸提早出現失智症狀時，帶來經濟的衝擊更為巨大。

南山人壽產品發展暨精算功能副總經理陳維新特別建議，由於許多民眾的壽險保障並不高，而一般終身型的壽險商品，保費並不便宜，但青壯族群享有年齡的保費優勢，建議可以儘早部署，同時還享有涵蓋失智疾病的加值保障。以30歲男性投保20年期為例，最低保額限制是30萬元，年繳費用為9,150元。

陳維新也表示，因為失智症是一種進行性退化的疾病，不同的病程階段，其實有不同的症狀及對應的照護需求，失智症患者及照護者，在不同病程階段，會面臨到不同的生活變化，而有不同的準備和需求。因此，南山人壽歷經長期的規劃，希望設計出分群分眾之商品差異化的失智保障。