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星展銀推刷卡繳稅 最高可享1000元刷卡金回饋

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

繳稅季節即將來到，為協助客戶靈活運用資金，星展銀行（台灣）特別規劃刷卡繳稅優惠方案，使用星展銀行（台灣）信用卡繳納2019年度綜合所得稅，不僅可享免手續費的優惠，還可選擇刷卡金回饋或分期零利率，最高可享1,000元刷卡金或12期零利率。

考量新冠病毒疫情對經濟造成嚴重衝擊，政府特別延長所得稅繳納期間至5月1日到6月30日。為降低客戶外出辦理金融業務風險，持卡人僅需於星展銀行（台灣）Card+ app完成登錄後，即可參加刷卡繳綜所稅優惠方案，持卡人可視個人資金規劃需求，選擇滿額刷卡金回饋或是分期零利率二選一：繳稅金額達2萬元、10萬元或30萬元，分別可享100元、500元或1,000元的刷卡金回饋；繳稅金額達3萬元以上的持卡人，可選擇6期分期零利率，繳稅金額達30萬以上可享12期分期零利率。星展銀行（台灣）提供靈活繳稅方案，貼心減輕持卡人繳款壓力。

除了上述優惠，星展銀行（台灣）也另外提供信用卡分期付款優惠方案。5月1日起至8月31日止，持星展銀行（台灣）信用卡繳納綜所稅並辦理分期付款，當月分期付款金額累積分別達2萬元、5萬元和10萬元，且為12期以上分期交易，可享200元、500元或1,000元刷卡金回饋。

刷卡 星展銀行 信用卡

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