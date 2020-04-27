合庫數位帳戶 台幣1.2%高利活存 防疫期間居家理財

新冠肺炎疫情期間，全民防疫少出門，合作金庫銀行董事長雷仲達特別指示，應提供便捷的數位金融服務，滿足民眾居家理財需求，同時關注客戶體驗，持續優化合庫數位平台及網路銀行功能。合庫銀提供年滿20歲以上的本國客戶不用臨櫃就可以透過行動裝置e指居家理財。只要持有其他銀行臨櫃存款帳戶，備妥手機、雙證件，透過合庫行動網銀APP的線上櫃台申辦，不用出門e指就可完成開戶。

在合庫沒有其他存款帳戶的全新客戶，今年底前開立新台幣數位存款，自開戶日起6個月內，享每月跨行轉帳30次及跨行提款36次免手續費，每月合計66次；舊客戶自開戶日起享每月跨行轉帳6次及跨行提款6次免手續費，每月合計12次，優惠期間至今年底止，採次月回饋方式辦理；新舊客戶均還享有新台幣12萬元內1.2%高利活存專案，優惠期間至6月底，只要e指搞定，人人都可輕鬆在家理財。

另在合庫沒有外幣存款帳戶的全新客戶，於今年底前開立外幣數位存款享有高利活存專案，存滿美元500元、人民幣5,000元起，美元及人民幣活期存款利率享有6個月定存利率，最高限額美元3,000元、人民幣20,000元；舊客戶亦可享有美元及人民幣1個月定存利率，優惠期間至明年6月30日，資金運用更靈活且同時擁有高利率。

合庫數位存款推出各種優惠，包含跨行轉帳手續費減免66次、活存限額優惠利率1.2%、基金扣帳手續費優惠、申辦信用卡加碼禮及線上結匯享有美元3分，歐元、英鎊5分…等多種幣別匯率加減碼優惠，再運用「匯率到價」推播通知理想匯率及夜間美元換匯等功能分散匯率風險，還有台合庫數位帳戶，讓您防疫期間居家理財外幣轉帳、外幣活存轉定存及外幣匯款等合庫多樣化線上服務，對沒時間跑銀行的上班族而言可謂一大福音，並完全配合全民防疫宅經濟需求。