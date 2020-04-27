快訊

為測距儀充電釀禍？ 錢櫃大火工頭移送北檢複訊

海軍敦睦艦隊染疫 防疫軍令傳遞出問題？

合庫數位帳戶 台幣1.2%高利活存 防疫期間居家理財

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

新冠肺炎疫情期間，全民防疫少出門，合作金庫銀行董事長雷仲達特別指示，應提供便捷的數位金融服務，滿足民眾居家理財需求，同時關注客戶體驗，持續優化合庫數位平台及網路銀行功能。合庫銀提供年滿20歲以上的本國客戶不用臨櫃就可以透過行動裝置e指居家理財。只要持有其他銀行臨櫃存款帳戶，備妥手機、雙證件，透過合庫行動網銀APP的線上櫃台申辦，不用出門e指就可完成開戶。

在合庫沒有其他存款帳戶的全新客戶，今年底前開立新台幣數位存款，自開戶日起6個月內，享每月跨行轉帳30次及跨行提款36次免手續費，每月合計66次；舊客戶自開戶日起享每月跨行轉帳6次及跨行提款6次免手續費，每月合計12次，優惠期間至今年底止，採次月回饋方式辦理；新舊客戶均還享有新台幣12萬元內1.2%高利活存專案，優惠期間至6月底，只要e指搞定，人人都可輕鬆在家理財。

另在合庫沒有外幣存款帳戶的全新客戶，於今年底前開立外幣數位存款享有高利活存專案，存滿美元500元、人民幣5,000元起，美元及人民幣活期存款利率享有6個月定存利率，最高限額美元3,000元、人民幣20,000元；舊客戶亦可享有美元及人民幣1個月定存利率，優惠期間至明年6月30日，資金運用更靈活且同時擁有高利率。

合庫數位存款推出各種優惠，包含跨行轉帳手續費減免66次、活存限額優惠利率1.2%、基金扣帳手續費優惠、申辦信用卡加碼禮及線上結匯享有美元3分，歐元、英鎊5分…等多種幣別匯率加減碼優惠，再運用「匯率到價」推播通知理想匯率及夜間美元換匯等功能分散匯率風險，還有台合庫數位帳戶，讓您防疫期間居家理財外幣轉帳、外幣活存轉定存及外幣匯款等合庫多樣化線上服務，對沒時間跑銀行的上班族而言可謂一大福音，並完全配合全民防疫宅經濟需求。

合庫 匯率 人民幣

延伸閱讀

股東會防疫 多利用App電子投票

新北推防疫文青團 神改編經典名句

台灣抗疫亮眼 義大醫院向泰國媒體分享經驗

台幣數位活存 利率上看2％

相關新聞

紓困貸款銀行上演業績競賽 顧立雄：銀行非福利機構

政府積極推出紓困貸款，外界緊盯執行效率，但卻傳出有銀行開始上演業績競賽。金管會主委顧立雄今直言：「銀行不是福利機構，但目...

限空令何時解除？顧立雄：要看歐美四國疫情

金管會主委顧立雄今（27）日在立法院答詢時表示，限空令何時取消，還是看像美國，及幾個歐洲國家像西班牙、法國、義大利等對疫...

首家香港科技保險新創 將來台拓展業務版圖

OneDegree Hong Kong日前已獲得香港保險業監管局頒發虛擬保險牌照，成為香港首家可直接透過全數位平台向客戶...

磊山保經：風險不斷 保險也要風險控管

2002年SARS、2009年H1N1、2012年MERS、2014年伊波拉病毒、2020年新冠肺炎病毒，現今病毒不斷強...

南山人壽推首張失智險 主打一次性給付與保障更完整

台灣失智人口顯著成長，國內壽險公司今年以來紛紛推出新的失智險種，繼中壽與國泰人壽之後，南山人壽今（27）日也宣布推出首張...

證期局長5月退休 接替人選金管會傾向內升

金管會證期局長王詠心5月將退休，金管會主委顧立雄今天表示，接替人選會內升，但行政院尚未核定。

口罩2.0交易450萬筆 信用卡付款占46%居冠

口罩實名制2.0上路至今，運作相當順利，銀行業者更趁勢推出各項信用卡優惠，讓民眾透過信用卡付款可以「省很大」；央行今天公...

國人最愛10檔境外基金 光3月萎縮3400億元

新冠肺炎疫情肆虐，全球金融市場3月崩盤，共同基金淨值大跌，國人擁有的境外基金資產也大萎縮。最新統計顯示，國人最愛的十檔境外基金3月單月規模銳減新台幣3,400億元，單是第一名基金單月規模就減少逾1,000億元。

永固5月擬上市 每股發行價54元

預拌混凝土廠永固-KY（5546）預計5月下旬掛牌上市。永固公告，為配合初次上市前公開承銷，辦理現金增資865萬股，將在4月29日至5月4日競價拍賣，最低承銷價格為每股45元；並於5月8日至5月12日公開申購，每股發行價暫定54元。

三竹今起競拍 每股暫定45元

三竹資訊（8284）股市下單軟體再升級，今日推出兩新功能，包括「閃電下單」及股市版即時聊天室「三竹IM（Instant Messenger）」。

立委憂：投資型保單恐釀下個金融風暴

新冠疫情全球蔓延，立委吳秉叡今日上午在立法院財政委員會質詢時表示，這波受新冠疫情影響，許多老年人「過去」所買的投資型保單連結境外的基金、債券等等淨值大減，恐怕是繼現金卡、雷曼兄弟連動債、目標可贖回遠期契約（TRF）之後，國內金融風暴下一個爆發點，要求金管會主委顧立雄要特別留意。

台灣利率與「零」的距離… 比你想的更接近

因應新冠肺炎疫情對經濟的衝擊，中央銀行3月19日決議降息1碼（0.25個百分點），重貼現率1.125%來到歷史新低，市場預料6月仍有續降機會。

熱門新聞

勞工紓困貸款怎麼貸？怎麼還？QA一次看

5G iPhone傳導入屏下指紋辨識 台廠沾光

申請3萬紓困補助 有勞保的漁民今擠爆漁會

影／台製「護目鏡」 訂單爆增 他月銷百萬支國外助防疫

「紓困」看得到吃不到？ 連綠委都看不下去動怒飆罵了

疫情改變人力市場…10大消失職缺 領隊上榜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。