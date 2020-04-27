第一金人壽 推三帖防疫加值服務

第一金人壽今（27）日表示，與所有民眾一起面對新冠肺炎疫情挑戰，推出三帖加值服務，能有效幫助大家預防疾病、提高免疫力及保障權益，且三帖一起服用最安心。

治療疾病最好的方法就是即早發現、即時處理，而健檢就提早發現的好管道。第一金人壽攜手台北醫學大學附設醫院，推出四大健檢/檢測優惠專案：一、骨密健檢；二、樂活/悠活/尊爵健檢；三、居家心電圖檢測；四、居家睡眠檢測。

第一金人壽總經理林元輝表示，凡是第一金人壽的好麻吉，不論是保戶、網路投保會員或QWalker會員，只要打電話跟北醫預約時，提供6字專案活動碼「FL2020」(第一金人壽愛您愛您)，即可享有專屬優惠，拉近自己與健康的距離。

了解更多詳情：https://www.firstlife.com.tw/FirstWeb/resource/Service/Health/Health01.html

第二帖：QWalker陪您走出健康免疫力。

每天步行至少20分鐘，不僅能消耗熱量，更能增強免疫力，提高自身的防疫籌碼。林元輝表示，第一金人壽開發的QWalker App，能讓民眾越走越有趣，App內包含多元的獎勵機制，會員只要走路就能累積點數，再用點數參加抽獎或兌換好物。

林元輝表示，QWalker App將走路累積的無形健康動能，轉換成有感的點數，能增添走路的樂趣，民眾也會因此更願意多走、多動，長期下來，就能養成良好的運動習慣。

QWalker App下載：https://www.firstlife.com.tw/FirstWeb/resource/Footer/App.html

第三帖：落實普惠金融，AA級標章讓服務更親民。

第一金人壽一向重視金融友善服務，堅守公平待客原則，今年更將官網的無障礙專區提升專業等級，透過更親民、貼心的網頁設計，讓視障朋友也能輕鬆接收完善的資訊服務，並取得國家通訊傳播委員會(NCC)的AA級無障礙標章。

第一金人壽堅信保戶服務不應受時間或空間的限制，所以提供24小時、全年無休的網路保單服務；讓保戶不論聽/說(0800免費服務專線)、讀(官網全方位資訊)、寫(文字客服/網路留言版/Email)，都能輕鬆傳達需求，獲得優質服務。

無障礙專區：https://www.firstlife-easy-access.com.tw/EasyAccess/index.html