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華南永昌證券鉅額虧損案 金管會30日公布調查結果
金管會主委顧立雄今（27）日在立法院表示，有關華南永昌證券鉅額虧損案，證交所已完成調查報告，金管會內部正釐清相關責任中，本周四（30日）會公布結果。
顧立雄在答覆立委高嘉瑜質詢時表示，華南永昌證券調查報告已出來，目前金管會內部正釐清相關責任中。
對於華南永昌證券是否涉及董事會責任？陳述意見後有無疏失？顧立雄說，周四會公布結果，一併說明。
對於是否公布懲處？顧立雄僅強調，本周會公布華南永昌證券的調查結果。證期局長王詠心表示，此案目前內部程序尚未完成。
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