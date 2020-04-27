銀行應分級分流 協助企業紓困

各銀行擅長業務不同，政府應分級分流！民眾黨立委邱臣遠、蔡壁如27日提出國家金融隊應導向「分級分流」，可配合「融資診斷平台」的建立，將融資案件分為消金組、法金組、個金組等，避免民眾及企業找不到適合的銀行。還應該調降「書審純益率」，以做到不必修法就能實質減稅。

融資診斷分級分流

「以截至20日的數據來看，公股銀行核貸率已達6成，但民營銀行僅約3成。」邱臣遠表示，各家銀行處理的業務、擅長的優勢本就各自不同，有些銀行擅長處理企業客戶端，有些是個人信貸；有些銀行處理融資金額的量能較大、有些則小，優劣不同，但政府的方案就是全部摻在一起申請，對民眾及銀行都造成負擔。

邱臣遠指出，現在政府為了衝核貸率，就找財務體質比較好的公司，但那多半不是受影響最嚴重的企業。建議配合「融資診斷平台」，依據金額大小來分級分流，由金管會及財政部專業人士分配案件，主動幫助消費者做債務整合，可以實際降低財務壓力。也要建立資金流向查核機制，確定融資是用在員工薪水或租金上。

調降書審純益率

「5月1日即將報稅，但財政部的紓困措施聊勝於無。」蔡壁如說，民調顯示有85%民眾希望減稅，但財政部只同意延到6月30日，說有困難可以延期繳稅，民眾黨曾提出營業稅減免，財政部不同意。另外提出進項稅額退稅，財政部曾當場允諾，但稅務機關一直都沒有收到公文。

民眾黨團表示，若要修所得稅法第5條，對於急需幫助的艱困產業，恐緩不濟急。

其實還有不修法就能實質減稅的做法：1.《營所稅擴大書審要點》應該調降「書審純益率」，目前僅適用年營收3,000萬元以下的中小企業，但那是1月2日發布，當時未考慮疫情的衝擊，應該依行業別加以調降，有賺錢的產業就不需調降。

「要讓申請分期繳稅者也適用。」蔡壁如強調，要點規定「申報期限截止前繳清應納稅款者」，會讓今年申請分期繳納稅款者不能適用，造成雙重打擊，應該讓申請調降「擴大書審純益率」者，也可申請分期繳納稅款。比如某家公司營業額是2,000萬，如果可以降低到2%，就只需要繳8萬的稅，可讓企業實質減到稅。

民眾黨立委邱臣遠（左）提出，融資診斷平台應導向分級分流，避免民眾及企業找不到適合的銀行。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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