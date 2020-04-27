限空令何時解除？顧立雄：要看歐美四國疫情

金管會主委顧立雄今（27）日在立法院答詢時表示，限空令何時取消，還是看像美國，及幾個歐洲國家像西班牙、法國、義大利等對疫情控制狀況，隨時作評估。

立委林楚茵質詢指出，何時取消限空令，考慮那些因素？顧立雄說，我們沒有全面禁止放空，只是限制，會參考其他國家，大部分歐洲國家禁空到5月，還有到6月，很多國家都會關注情勢發展。

台灣疫情控制相對好，但台股跟美股甚至亞股都有很深的連動，顧立雄說，「我現在對市場非常敬畏，市場波動幅度，有時一輩子在股市進出都沒看到的狀況」，還要因應歐美及亞洲疫情控制情況來作檢討，原則是三個月，但會隨時滾動檢討。

若疫情走勢趨緩，可能提早解除？顧立雄說，因股市是希望回到基本面，而不是投資人恐慌心理造成股市大幅波動，股市若回到基本面，依市場法則我們不會介入，但若股市受到疫情影響導致恐慌心理，會作一些限制，現在疫情對人的心理仍有很大約制力，所以還是看像美國，及幾個歐洲國家像西班牙、法國、義大利等對疫情控制狀況，隨時作評估。

顧立雄會外進一步強調，他只是舉例那些國家都到5月、甚至6月，他們措施比我們嚴，我們還有前一天的跌幅限制，很不一樣，他只是說明人家都到5、6月才檢討，我們那麼急幹嘛！