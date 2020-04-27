LED股補漲行情起跑 MiniLED及防疫題材吸資金進駐

台股本波反彈走勢從波段低點起算，指數彈已逾2,000點，在各電子產業相關族群中，LED股整體反彈幅度相對較小，近日LED股發動補漲行情，在二大LED股晶電（2448）及億光（2393）領漲下，以MiniLED及防疫題材吸資金進駐，近日股價出現強勢表現。

台股二大LED股晶電及億光，今日盤中股價雙雙一度上漲超過7%，也帶動其餘LED相關個股走勢，其中，近年布局MiniLED題材個股，漲勢也相對強勁，除了盤中光鋐（4956）一度攻上漲停價之外，榮創、隆達及光磊等股也都是一度上漲表現。

LED業者表示，去年以來，台廠在MiniLED在布局逐漸發酵，今年以來雖然多數產業受到全球新冠肺炎疫情衝擊市場需求，不過，今年第一季業者觀察市況以來，多數的反應是，MiniLED相關的終端產品，包括電競相關的顯示器、車用市場的出貨及滲透率幾乎沒有受到太明顯的影響，LED業者表示，目前滲透率還是可望維持增長的趨勢，先前看好2021及2022年，MiniLED可望帶動更多台股受惠廠商的趨勢並沒有改變。

此外，近期隨著全球疫情的擴散，具有殺菌功能的深紫外線（UVC）LED 需求應用也出現明顯的成長，台廠包括晶電、億光、隆達等廠，也已積極開發UVC LED 相關產品，並陸續量產出貨搶攻防疫商機。

億光電子也今年第一季推出新款UVC產品ELUC3535NUB系列，採用藍寶石基板特殊磊晶晶片及覆晶技術，適用於殺菌相關應用，億光此時推出相關商品，積極搶攻防疫商機。

億光指出，紫外線波長短、能量強，曝光照射下能引起化學反應和物質改變，經研究發展下，已普及於固化、醫療、光觸媒及驗鈔市場，在市場上需求成長快速，近年更有新興空氣殺菌淨化、靜止水殺菌與流動水殺菌應用，整體UV需求上大幅增加。