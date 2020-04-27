金融國家隊沒配套 立委批不如高中聯隊

疫情衝擊經濟，行政院組金融國家隊力推各種紓困措施，但紓困不夠到位仍引發多位立委質疑，有立委批評，金融國家隊的配套不夠，不要說是「國家隊」，連「高中聯隊」都談不上。

立委賴士葆質詢指出，有些人從公股銀行貸到錢，再還給民營銀行，金管會如何推動紓困，要不要找銀行喝咖啡？

金管會主委顧立雄表示，政策性貸款部分，公股銀行核准比率63%，民營銀行36%；但自辦貸款部分，公股銀行73%、民營銀行63%就相差不多，整體核准率則是68%。

顧立雄說，金管會上周已找民營銀行來，有人要成立專案小組，也有人要成立紓困中心。

立委曾銘宗質詢指出，面對紓困，民營銀行說我們不是福利機構，顧立雄說，金融機構不是福利機構，但國家用八成、九成、甚至十成信用保證，維護客戶信用，銀行也是維護資產品質。

曾銘宗說，政府組「金融國家隊」要有夠強的配套，讓27家民營銀行配合紓困，否則「國家隊」只變成口號，連「高中聯隊」都談不上，更不用說「國家隊」。

顧立雄表示，金管會也提供誘因，包括央行提供2,000億元轉融通部分，提列呆帳準備比率從1%降至0.5%，存款保險保費也提供1.8億元，對紓困績效好的銀行提供保費折抵優惠，以及業務核准誘因等。

曾銘宗說，這些不是胡蘿蔔，只是小的維他命，誘因不足，無法讓民營銀行配合紓困。