財長：未戴口罩或發燒 擬禁止進入國稅局報稅

財政部長蘇建榮今（27）日在立法院財政委員會表示，5月1日起至6月30日為所得稅申報期間，各國稅局將比照郵局、銀行標準，民眾若未戴口罩或有發燒情況，將擬禁止進入國稅局報稅。

民進黨立委莊瑞雄今日在財委會中詢問蘇建榮，報稅季節即將到來，每年到國稅局臨櫃報稅人潮，是否會成為防疫破口？建議應比照銀行、郵局等單位，強制民眾戴口罩才能進入國稅局。

蘇建榮對此表示，近期財政部已行文給中央流行疫情指揮中心請准，國稅局將比照金管會、交通部標準，在民眾沒有戴口罩或有發燒情形時，將禁止民眾進入國稅局申報所得稅，這也是財政部將報稅期間延長一個月的道理所在。