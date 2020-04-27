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紓困貸款銀行上演業績競賽　顧立雄：銀行非福利機構

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委顧立雄。 本報系資料照、記者黃義書／攝影
金管會主委顧立雄。 本報系資料照、記者黃義書／攝影

政府積極推出紓困貸款，外界緊盯執行效率，但卻傳出有銀行開始上演業績競賽。金管會主委顧立雄今直言：「銀行不是福利機構，但目前國家用8、9成信用保證下分散風險，銀行共體時艱時也要維護信用。」

立法院財委會今邀請行政院及相關部會首長就「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例施行執行情形」進行專題報告。

立委曾銘宗質詢時指出銀行已經開始上演業績競賽，立委賴士葆更指出已經有人向公股銀借錢後，拿錢去還之前跟民營銀行借的錢。金管會主委顧立雄表示，金融機構不是福利機構，但在國家用八、九成信用保證下能有效分散風險，銀行共體時艱時也要維護信用，這觀念非常重要。

顧立雄表示，政策性貸款截至4月20日止金額為102億元，若加計個人與企業的自辦貸款約3126億元，如果要加計台銀對華航等大型貸款就更不只這金額，中小企業貸款金額本來就比較少，是聚沙成塔。

核准率來說，顧立雄表示，政策性貸款公股銀行核准率約6成，民營銀行約36%，政策性貸款來說民營銀行核准率較低，但自辦貸款公、民營都差不多，都已經超過六成，整體核准率約68%。

曾銘宗則指出，金管會只給予銀行「幾顆小維他命」，誘因不足，不足以讓民營銀行一起配合政府政策，「連高中聯隊都談不上，不要說是金融國家隊。」

顧立雄表示，上週已經找民營銀行來談，各民營銀行有的有成立專案小組或專案中心，金管會針對央行兩千億也將提存備抵呆帳率降到0.5%，也對績效表現優良銀行做存款保險費折抵，央行已經將轉融通利率降到0.1%，銀行表顯績優對於以後業務申請案也有加分，這些措施都是鼓勵公、民營一起加入。

顧立雄 金管會 央行

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