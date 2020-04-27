疫情衝擊 立委憂投資型保單恐成下一個金融風暴重心

新冠疫情全球蔓延，立委吳秉叡今（27）日上午在立法院財政委員會質詢時表示，這波受新冠疫情影響，許多老年人「過去」所買的投資型保單連結境外的基金、債券等等，淨值大減，恐怕是繼現金卡、雷曼兄弟連動債、目標可贖回遠期契約TRF之後，國內金融風暴下一個爆發點，要求金管會主委顧立雄要特別留意，並建議是否再將70歲以上高齡者買投資型保單需錄音錄影的年齡再下降。顧立雄表達「可以來研究看看」。

立委吳秉叡憂心投資型保單因疫情影響淨值大降，讓原本想要做為傳承或資產累積目的老年保險，因淨值不斷縮減，導致保單價值不斷縮水，甚至恐有保單失效之虞，導致近期投資型保單消費糾紛愈來愈多，他憂心將成為下一波金融風暴引爆點。而且目前金管會只對70歲以上長者買投資型保單錄音錄影，但是這個政策實施前就已有長者買了投資型保單，這部份糾紛怎麼辦？

顧立雄說，近年來針對保險公司不當招攬，讓保戶借錢買保單或與關係銀行互通客戶財務資料不當推薦等，金管會已改進相關招攬辦法，並加強裁罰相關個案，同時對於70歲以上的高齡長者買投資型保單錄音、錄影，希望導正不當招攬情況，至於政策上路之前70歲長者買投資型保單有糾紛部份，顧立雄說，就算沒有錄音錄影，也還是有KYC（認識客戶）與KYP（認識商品）這二部份的要求，若這二部份當初有涉及不當招攬，他說「當事人可以陳情，他會要求保險局來進行了解並進一步處置」。

至於是否再進一步調降買投資型保單全程錄音錄影的年齡門檻是不是要修到70歲以下？顧立雄說，可以來研議看看，但投資型保單連結的標的風險不一，有的風險並不大，是不是要全面下修，要再研究看看。金融評議中心正在編製「樂齡生活好聰明」指引教材，希望能透過教育宣導，儘量協助高齡者能避免金融剝削情形的發生及做出正確的金融財務決策。顧立雄說，將考慮會在樂齡生活指引中特別提醒買投資型保單這部份。

至於美國大舉隆息，全球再掀降息潮，我國保險業責任準備金原本打算7月降一碼的部份，將再次導致利變保單降息與變貴，顧立雄今日上午會前受訪時說，該方案保險局還沒有報上來，還在檢討中。至於是否會體諒這波疫情民眾荷包縮水而調整政策不降？顧立雄說，正在研議中。

而穆迪將台灣兩大金融集團國泰金控、富邦金控的信評展望由穩定轉為負向，認為有債務違約流動性風險，是否會擔心壽險業？顧立雄總共說了四次「還好」，他說債、股市四月已回溫了，四月不會比三月糟，三月比較差，四月是還可以，並沒到「危急」，因此淨值比預警系統會分每半年，一年二期來檢討看看。