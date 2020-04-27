元大銀行財富管理 搶攻高資產客戶商機

根據行政院主計總處所發布的國富統計以及富比士富豪排行榜等資料，預估今（2020）年台灣高資產客戶人數達到41.17萬人，資產規模達25.85兆元，順應高資產客戶快速成長的趨勢，元大銀行擴大經營高資產客戶，推出頂級「富鑽會員」制度，針對資產逾台幣3,000萬元客戶提供量身訂作的資產配置規劃和尊榮權益禮遇，積極協助高資產客戶達到累積、增值、傳承財富的目標。

元大金控旗下有證券、銀行、人壽、期貨、投信等子公司，其中，證券、投信位居龍頭地位，元大銀行財富管理集結金控資源，擁有多元的產品平台、完備的專業理財團隊等優勢，可滿足高資產客戶全方位的金融服務和多樣化的投資產品選擇。

針對高資產客戶最在意的休閒旅遊的需求，今年特別提供「富鑽會員」符合指定門檻可享最高7次指定路線機場接送服務、頂級富貴無限卡享前兩年免年費、自動化通路交易每月高達99次的免手續費及基金申購優惠等專屬的尊榮禮遇；元大銀行更獲得《財訊》2020財富管理大調查頒發本國銀行「最佳服務」、「最佳理專團隊」及「最佳客戶推薦」三大獎項殊榮肯定，顯示元大銀行財富管理專業、用心的服務表現，深獲消費者高度的肯定。

元大銀行進一步表示，根據多年與客戶互動的經驗，高資產客戶對財富傳承有強烈的需求，建議資產傳承規劃越早做越好，才能將辛苦累積的財富傳承給子孫，而不是稅留子孫。

因應台灣人口高齡化趨勢，去年推出家庭會員制度，由專業理財團隊扮演溝通的橋樑，協助客戶解決複雜且多元的資產傳承需求，也讓客戶與配偶及直系血親一同享有家庭會員權益及相關優惠，即日起至今年12月底前，家庭會員達指定條件，還有機會獲得「VIP健檢服務」、「信用卡刷卡金」或「富聚點」三選一等專屬權益好禮。

此外，為鼓勵既有客戶邀請尚未與元大銀行往來的家人、朋友一同加入元大銀行財富管理會員，在今年6月30日前推薦親朋好友加入成為財富管理會員並符合「好想薦您」活動資格的客戶，推薦人與被推薦客戶合計最高可獲得富聚點8,500點，可兌換超過200多項好禮。