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專業大戶資金吃緊？ 拿基金抵押質借金額3月增76%

經濟日報 / 記者葉憶如／台北即時報導

新冠疫情衝擊，連專業大戶也資金緊俏？據金管會最新公布截至3月底止銀行開辦基金質押借款，累計核貸達76件、金額5.8億元，單月大增76%，由於方案目前僅限3,000萬元以上專業大戶才能申辦，2月雖遇年關資金較緊，但新冠疫情3月影響逐漸顯，4月之後大戶質借基金動向，預料也備受關注。

就像過去上市櫃公司企業主常將公司股票質押給銀行換現金，為有助民眾手頭緊時資金調頭寸，金管會元月下旬開放銀行可辦理用基金質押借款，但初期只限資產3,000萬元以上的專業大戶，可用持有的外國股債、股票型基金、境內外基金等資產直接向銷售基金的銀行做抵押、借款，據銀行局最新統計，截至3月底為止，共已核貸76件，單月新增43件，較2月僅33件明顯成長30%。

同時金額方面，也從2月時的2.1億元，成長176%至5.8億元，單月增加了3.7億元，至於是否是因為受到新冠疫情衝擊，導致專業大戶申請基金核貸質借的情況增多？銀行局副局長黃光熙回覆說，客戶信託財產擔保，由客戶決定，並沒有正面承認，但也沒否認大戶也開始有資金緊俏的需求。

但市場人士評估，證交所公布第1季成交值新台幣5億元以上自然人大戶1,216人，季減58人，顯然大戶選擇保留現金、持盈保泰的態度明顯，因此除了股票外，同樣可將手上基金質設給銀行換現金，而且可以照領配息，也是一種選擇。

中信銀日前公布一份「2020台灣高資產客群財富報告」，據行政院主計總處所發布的國富統計及富比士富豪排行榜等資料，估2020年台灣擁有3,000萬元以上高資產客群人數達到41萬餘人，資產規模達新台幣25.85兆元，且據調查88%的台灣高資產客群2019年財富仍呈現增長趨勢，但是境外配置資產人數比例高達73%。這波新冠疫情衝擊全球基金市場，無論股債均受影響，是否造成大戶資產運用上的變化，值得關注。

銀行業者說，台灣民眾最愛的投資工具不外乎是股票或基金，而大多數較為穩健的投資人，會採用長期持有的方式投資股票或基金，一旦遇到臨時資金需求時，要提前將基金贖回或賣出股票，可能產生投資虧損，若是堅持長期抗戰者，也只能選擇其他利率與手續費較高的貸款(如信貸)等來支應，相對墊高投資成本，因此若此時選擇將基金質借給自己往來銀行，可隨借隨還，需要時即可隨時動用，也是讓資金靈活運用的好辦法。

疫情 新台幣

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