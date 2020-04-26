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遺囑公證案激增5倍 律師：財產別全數生前贈與子女

聯合報 / 記者郭政芬／新竹即時報導
民間公證人的遺囑公證案十幾年來激增逾5倍，還未包括在法院公證的案件，顯示越來越多中高齡族重視預立遺囑。記者郭政芬／攝影
民間公證人的遺囑公證案十幾年來激增逾5倍，還未包括在法院公證的案件，顯示越來越多中高齡族重視預立遺囑。記者郭政芬／攝影

根據統計，2003年由民間公證人處理的遺囑公證案約1千件，如今已激增至逾5千件，成長5倍以上，這還不包括在法院公證處公證的案件，顯示愈來愈多中高齡族群已重視預立遺囑，事先規畫處理身後的財產。

律師廖婉婷說，目前自書遺囑方式最為簡便，應多做一個步驟「公證遺囑」，此舉可確保遺囑人的真意與真實，避免事後的爭執。若對公布遺囑有疑慮，也可採取「密封遺囑」，具有一定的隱密性，又可經由公證避免遺囑被變造。

「寫完後向公證人請求認證比較安全！」廖婉婷曾看過不少後代因爭家產而互打官司，特別是針對一紙遺囑，認為遺囑不公的後代多以「非死者本人書寫」或「在意識不清下所寫」等遺囑不具備法定要件的爭議，主張遺囑不具法律效力。

退休後，不論是否要預先做繼承規畫，應先盤點自己的資產和負債！」廖婉婷建議退休族，要先知道自己手上有多少資源，才知道如何自主安排，尤其要特別注意債權、債務、借名登記等狀況，避免後代不知道長輩還有額外的財產，最後收不回來。

廖婉婷也建議別將財產全數「生前贈與」給子女，自己手邊要留些財產，保有財產的基本控制權，也避免後代屆時又為了喪葬費吵架。不過，生前不處理也有優點，畢竟所有吵架都是離世後才發生，身後事留給後人去煩惱，兒孫自有兒孫福。

退休 債務

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