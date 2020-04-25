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財經觀點／亞洲信貸市場 墮落天使降臨？
新冠肺炎肆虐全球，加上沙烏地阿拉伯與俄羅斯的石油價格戰，令全球絕大部分市場創下金融海嘯以來最大跌幅，只有現金及美國公債力保不失，即使是以防禦性見長的其它債券市場，無論是投資級別或高收益債、新興或成熟市場、短債或長債均無一倖免。
相對而言，亞洲信貸市場表現相對歐美市場較好，但企業基本面惡化，尤其是部分受疫情嚴重影響的行業，也令投資人備感憂慮，開始擔心亞洲信貸市場的「墮落天使」（Fallen Angel）（因信貸評級被下調而從投資級別跌落至高收益債）及相關的違約風險。
經歷連串賣壓之後，目前亞洲信貸市場的估值，反映出市場預期亞洲信貸市場恐會出現大規模違約。但目前看來可能性仍較低，預料亞洲信貸市場的違約率在百分之二至三左右。另外，投資人亦需留意違約多數是滯後數據，在企業違約前還會經歷一系列壓力考驗。
要避免墮落天使風險，關鍵還在於證券的選擇。另外，投資人最好特別留意在投資級別邊緣的主權評級，包括印度及印尼；以投資國有企業及銀行為例，其國有發行商就極受到該國主權評級所影響。
在行業方面，看好中國大陸的房地產。首先是來自北京當局措施支持下的政策面利多，而且整體基本面維持穩定，銷售固然受疫情衝擊，但只要長線需求不變，銷售料終將好轉。
此外，澳門的博彩企業收入繼三月大跌八成後，四月情況仍不樂觀，不過絕大部分下行風險料已反映在價格之內；相關企業資本開支已基本完成，加上與銀行關係良好且有充足的融資渠道，信貸情況在未來六到九個月料維持穩定。
另一方面，我們對能源業的看法謹慎，國際油價急挫勢必給相關企業的信貸帶來壓力；可是，大型企業普遍與政府密切相關，與銀行關係良好，大部分在未來半年沒短期融資壓力。
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