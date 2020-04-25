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退休族看過來！新台幣存款利率 這幾家最高

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
截至今年1月底，有62萬3000多人自願提繳勞工退休金。 聯合報系資料照片
截至今年1月底，有62萬3000多人自願提繳勞工退休金。 聯合報系資料照片

近期不少存款戶都在問，全球進入低利時代，哪家銀行的新台幣活期、定期存款利率最優？

翻開各家銀行推出的新台幣存款方案比一比，在活存部分，聯邦銀行數位存款帳戶，存款利率高達2%為最高水準，即日起至7月20日，台幣數位活期儲蓄存款帳戶享「當期存款平均餘額」年利率2%的優惠利率計息，不過，優惠計息是以存款平均餘額10萬元為上限。

至於第一銀行、合作金庫、兆豐銀行、上海商銀的數位存款帳戶，近期均祭出活存年息1.2%的優惠，各家承作門檻與優惠期間各有不同，有興趣的存款戶可仔細比較。

此外，目前市面上，1年期新台幣定存利率，不論固定或機動，均已跌破1%大關，其中，1年期機動利率最高者為王道銀行、陽信商銀的0.85%。

在2年期新台幣定存利率部分，一銀機動利率1.02%，為市場最高水準，凱基銀行的0.955%居次。

時間拉長至3年，以彰化銀行、台灣企銀的新台幣定存機動利率1.05%最高，一銀為1.02%，凱基銀也有1%水準。

新台幣 凱基銀行 第一銀行 退休金

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