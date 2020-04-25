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小頭家紓困貸款看得到吃不到？金管會、財政部出面澄清

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
金管會、財政部今（25）日同步發布新聞稿澄清，強調紓困貸款設計並不複雜。 圖／聯合報系資料照片
金管會、財政部今（25）日同步發布新聞稿澄清，強調紓困貸款設計並不複雜。 圖／聯合報系資料照片

針對媒體質疑，「小規模營業人貸款」紓困「看的到卻難吃到」，金管會財政部今（25）日同步發布新聞稿澄清，強調紓困貸款設計並不複雜，小規模營業人可直接向公股銀行窗口申請，公股銀行將依央行公布的簡易評核表審查通過後，送信保基金在3個小時內完成核保，銀行在3日內完成核貸。

財政部今日指出，小規模營業人可直接向公股銀行窗口申請，公股銀行將依中央銀行所公布的簡易評核表審查通過後，送信保基金在3個小時內完成核保程序，銀行在3日內完成核貸作業。

財政部協同各產業主管機關及金管會督導公股銀行辦理相關企業及個人紓困措施，各項紓困振興貸款核貸均由各公股銀行於符合銀行監理規範及授信原則下，兼顧風險控管及公司治理原則，從寬、從速、從簡評估辦理，期及時提供企業資金支援。

金管會表示，此項紓困貸款是針對廣大的小規模營業人而制定的，所以不會設計得很複雜，審查上具有六大特色。

一、貸款一次最高可以貸50萬元，在110年3月27日前利息都不會超過1%，中小企業信用保證基金會10成保證。

二、免不動產擔保：只要企業或負責人有不動產。不論有無設定給銀行，都有分數。

三、免連帶保證人：找不到保證人沒關係，評分不需要有保證人。

四、免用統一發票：銷售額20萬以下免開發票的小規模營業人都可以申請。

五、只要稅籍登記：重要的是要有稅籍登記才可以申請。

六、只要信評正常：如果你從來沒跟銀行借過錢、辦過信用卡導致聯合徵信中心沒有你的資料也都沒關係，一樣可以拿到第二級的分數。

另外在程序上金管會也有兩個小提醒，第一、若一年內沒有辦法還本金，也可以跟銀行洽商先繳利息，到期再一次繳還本金。第二、記得在今年12月底前向銀行申請。

如果還有不清楚的地方，可以向各銀行詢問，如果還有其他融資的問題﹐可打1988或經濟部馬上辦中心。金管會一定會努力陪伴大家走過疫情。

金管會 財政部

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