2%美元高利定存絕跡...這幾家利率高 專家：取長捨短
因應新冠肺炎疫情衝擊，美國聯準會大舉降息、重返零利率，國銀美元高利定存專案火速下架、「2」字頭高利全面絕跡；放眼目前國內銀行推出的定存專案，最高僅1.88%水準。全球進入低利率時代，美元定存除比較利率還要看天期，銀行主管建議「取長捨短」，以免未來利率再度溜滑梯。
各家銀行美元高利定存比一比，匯豐銀行的7天期美元定存、台北富邦銀行新開立數位存款帳戶的客戶，3個月美元定存，都還有1.88%的高水準，不過這些專案都預計在4月底截止，投資人若想存，手腳就要快一些。
至於渣打銀行，3個月期的美元定存利率也有1.8%，但承作門檻較高，單筆須達6萬美元，且限定新資金，專案至6月底截止。
此外，北富銀數位存款帳戶新開戶，也能享有1個月期美元定存1.68%的高利率，匯豐銀行3個月期則是1.6%，但門檻很高，單筆承作最低20萬美元。
銀行主管指出，若還有美元定存需求的民眾，除了比較利率水準外，也要慎選天期，承作天期愈長愈好，依目前市況，全球央行都將維持低利率水準，銀行也可能隨時調整高利定存專案利率，為避免專案到期後，銀行不再推出高利定存專案，或利率水準再度大幅調降。
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