長抱好標的 安本標準衝高勝率

安本標準投信在台灣最早以股票型基金知名，尤其是亞洲等新興市場基金。隨著在台灣規模的擴大，引進或成立的基金愈來愈多元，包括亞洲地產、前緣市場債、歐洲高收益債、澳洲股票與債券、印度債券、另類投資相關基金等。

安本標準的投資邏輯很簡單，也就是選擇好的公司投資，並且是長期持有。這個投資策略看似簡單，其實最能通過時間的考驗。安本標準在投資一家公司前，會經過許多次的拜訪與研究，一旦確定是好公司，就會長期投資，除非公司的優勢改變，否則不會輕易賣出。因此，安本旗下的股票型基金周轉率極低，也相當抗跌。

安本標準投信總經理馬文玲指出，例如安本標準亞太股票基金，就是招牌基金之一，很早就引入台灣，國人持有基金的比重約兩成。

另外，像是安本標準亞洲小型公司基金、安本標準新興市場小型公司基金等，也頗受台灣投資人歡迎。

在債券基金方面，安本標準印度債券基金、安本標準前緣市場債券基金都是利基型產品，吸引不少投資人。至於安本標準新興市場債券基金，長期績效穩健，也受到國人青睞。

安本標準的配息基金有一大特色，就是當月領到多少債息就配發出多少，沒有預先規劃，也不會強求配息率或配發金額要穩定一致，因此優點是配息不會來自於本金，但缺點就是配息不穩定。