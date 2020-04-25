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安本標準 深耕台灣 培育在地人才

經濟日報 / 記者張瀞文／台北報導
安本標準投信總經理馬文玲 安本／提供
安本標準投信總經理馬文玲 安本／提供

安本標準投信總經理馬文玲表示，安本標準很重視台灣市場，2008年金融海嘯時來台設點，並且在2017年投信成立後發行境內基金，不會因為金融海嘯或是現在的金融動盪而影響在台灣的布局。安本標準很重視在台培育人才，除特別僱用年輕人以外，也長期與大學合作，分享在資產管理業的經驗與實務。以下是專訪紀要：

問：安本2008年金融海嘯時來台設點，當時有什麼理念？

答：我們在1983年成立於英國，很早就決定來亞洲市場，1992年開始在新加坡設立據點，在亞洲區總裁楊修（Hugh Young）帶領之下，進行全方位的布局，楊修看好亞洲市場的潛力，也一直是我們的精神領袖。

來台灣是在亞洲布局的重要一環，不會因為金融海嘯而影響計畫。安本看好台灣市場，在來台灣設立據點、銷售基金之前，就已經投資台股。例如台積電就是基金長期持有之標的。

問：新冠肺災疫情嚴重，如何看待這次堪比金融海嘯的全球金融市場大動盪？是否會影響安本標準在台灣及亞洲的布局？

答：2008年金融海嘯時，當時銀行體系受到最大的影響，幾乎崩潰。相較來說，基金行業反而最不受影響，因為基金是有信託保護，全世界都是如此，但在銀行存款有金額上限，因此當時有銀行客戶把定存解約，放進貨幣市場基金。

這次問題不是來自於銀行或信貸體系，但所有金融市場全都動盪。安本標準的策略不會改變，可能只會調整一些細節。其實整個基金業都面臨一些挑戰，例如費用的壓力等。

問：投信業面臨的挑戰有哪些？台灣投資人對配息的需求居高不下，會決定投信的生態嗎？ETF及目標到期產品很紅，是否會考慮發行相關產品？

答：退休基金破產這個隱憂是很多國家都面臨的威脅。基金業者要協助投資人累積財富，準備退休金。安本標準設立投信之後，希望將境內業務做到一定規模，運用集團的強項，例如另類投資等，推出符合國人需求與法規規範的產品。

台灣投資人的金融資產過度集中在高收益債、新興市場債等產品，但其實市場有很多投資機會。長期來看，多元化布局始終是最佳策略。談到ETF，安本標準在海外有被動與量化產品，但不見得能滿足台灣人的需求。

問：安本標準在台灣如何培養及留住人才？在台灣的優勢？

答：現在公司40多人中，就有四個世代共處，也就是五、六、七年級和八年級。兩年來內部刻意僱用年輕人，包括營運、業務、行銷及投資等各個部門，都可以看到年輕人的身影。公司運用資源培養年輕的在地人才，希望不只為安本標準培育人才，也是為了資產管理界。

除延攬年輕新血進入公司，安本標準五年來都與政治大學合作，配合財經相關課程，由安本標準在台灣或國外的主管去上課，分享在資產管理業的經驗與實務，希望帶給年輕學子更廣泛的視野。

問：安本標準投信2017年成立以來，短短兩三年已經有五檔基金，這些基金有何特色？

答：除在併購之前就有的大中華基金以外，後來又新成立了四檔基金，都是基於安本標準的優勢，推出符合台灣投資人需求的產品。像是澳洲債券基金，是國內唯一的一檔。

另外，像是另類投資也是安本標準的強項。在360動態入息組合基金及360多重資產收益基金中，另類投資的比重也不低，因為在超低利率的時代，必須四處尋求收益，要做到收益多元化。我們的研究及投資經驗發現，另類投資與主要資產的相關性低，而且能提供不錯的收益。

金融海嘯 年金 退休金

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