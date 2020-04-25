安本標準 投資未來 實現美好

經濟日報 / 記者 張瀞文
安本標準投信團隊為了更好的未來而投資。 安本／提供
安本標準投信團隊為了更好的未來而投資。 安本／提供

安本標準的基金產品進來台灣已有23年，最早是在1997年時透過ING投顧銷售安本系列基金，到2007年取得營運許可之後，於2008年成立安本投顧，取得安本基金的總代理權，在2017年進一步成立投信。在全球金融海嘯金融市場一片風雨飄搖之際，安本仍然繼續深耕台灣，展現安本長線思考的特質。

安本標準是在英國倫敦掛牌的上市公司，為獨立的資產管理公司，在1992年在新加坡成立區域營運中心以後，就持續在亞洲設立據點，建立研究團隊，進行在地化的研究與管理，將公司治理的精神貫徹到各個層面。

引進RDR基金 業界創舉

安本投顧從ING投顧移轉取得安本境外基金的總代理之後，開始陸續引進其他安本標準系列基金來台，從原本的亞洲與新興市場股票基金，擴展到歐美股票基金以及債券基金。截至2019年底，共有25檔境外基金在台灣核備。

2016年，安本引進RDR級別基金，這是台灣基金界的創舉。RDR的全名是零售分銷審查制度（Retail Distribution Review），最早是英國在2012年提出RDR法案，逐步取消基金銷售的佣金制度，荷蘭等其他歐洲國家跟進。在RDR級別，基金公司不必退佣給通路，就能將省下來的錢回饋給投資人，因此這個級別的管理費率低於其他級別。

以安本在國內的核備基金來說，股票基金的管理費率一般介於1.5%到1.75%之間，債券基金為1%到1.5%。如果是RDR級別，則管理費率可以降到0.5%到1.15%之間。

安本在台核備的25檔境外基金全都增設RDR級別，目前主要在基富通證券上架，因為這個級別的基金很難在國內的銀行上架，畢竟佣金仍是銀行的重要收入之一。不過，管理費率降低，長期來說等於提高投資報酬率，有利投資人，安本認為這是對的事，因此仍決定引進RDR級別。

2017年，在英國總部的安本資產管理與標準人壽完成合併案，結合雙方在投資與儲蓄的優勢，成為標準人壽安本集團，當時所管理的資產就已經達到8,700億美元，名列歐洲大型主動式資產管理公司。

公平對待客戶 穩健經營

在台灣，安本標準除了引進境外基金之外，也進行成立投信的準備工作，在2017年，安本標準投資管理完成100%併購惠理康和投信，更名為安本標準投信，設立投信之後，更有能力針對台灣的投資人與機構法人的需求，提供更多元全面的解決方案。

2018年，安本標準投信在台發行第一檔境內基金，也就是安本標準360多重資產收益基金，這是安本標準在台灣第一檔強調納入另類投資的基金，充分運用安本標準集團對於另類投資的豐富經驗。

到2019年，安本標準投信再接再厲，成功發行安本標準澳洲優選債券收益基金，為全台第一檔投資澳洲債券的基金；同年，又發行安本標準360動態入息組合基金，目標為獲取穩定報酬同時控制風險，將資產分散配置到低相關係數的另類投資。

安本標準投信總經理馬文玲強調，安本標準的文化優勢是穩健經營與團隊運作，要讓投資人信賴，公平對待客戶（Treat customers fairly），將ESG的精神內化深植在DNA之中。

如果用一句話來形容安本標準，馬文玲說：「我們一起為了更好的未來而投資。」（Together we invest for a better future.）

馬文玲指出，這是指團隊精神，不只包括安本標準內部，還包括安本標準與客戶之間。與客戶站在一起，對大客戶與小客戶都公平對待，一直是安本的核心原則。

為了更好的未來，則展現安本標準長線思考的本質。站在研究分析的角度，對於單一企業或產業，安本標準一定是從長線來考量，這家公司是否有長線的競爭力？體質是否夠好可以應付逆境？是否能在各種景氣狀態下都能生存且優於同類？對於安本標準來說，選到好企業，才是對抗波動的最佳方式。

站在公司經營的角度，馬文玲強調，安本標準雖然是英國的資產管理公司，但在看好亞洲的長線發展潛力之後，就開始長期的經營，不會因為短線表現不理想而退縮，因此不會因為亞洲金融風暴或全球金融海嘯而停止腳步，也不會因為新冠肺炎疫情而卻步。

境外基金 債券 英國

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安本標準投信在台灣最早以股票型基金知名，尤其是亞洲等新興市場基金。隨著在台灣規模的擴大，引進或成立的基金愈來愈多元，包括亞洲地產、前緣市場債、歐洲高收益債、澳洲股票與債券、印度債券、另類投資相關基金等。

安本標準 深耕台灣 培育在地人才

安本標準投信總經理馬文玲表示，安本標準很重視台灣市場，2008年金融海嘯時來台設點，並且在2017年投信成立後發行境內基金，不會因為金融海嘯或是現在的金融動盪而影響在台灣的布局。安本標準很重視在台培育人才，除特別僱用年輕人以外，也長期與大學合作，分享在資產管理業的經驗與實務。以下是專訪紀要：

安本標準 投資未來 實現美好

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