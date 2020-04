安本標準 投資未來 實現美好

安本標準的基金產品進來台灣已有23年,最早是在1997年時透過ING投顧銷售安本系列基金,到2007年取得營運許可之後,於2008年成立安本投顧,取得安本基金的總代理權,在2017年進一步成立投信。在全球金融海嘯金融市場一片風雨飄搖之際,安本仍然繼續深耕台灣,展現安本長線思考的特質。

安本標準是在英國倫敦掛牌的上市公司,為獨立的資產管理公司,在1992年在新加坡成立區域營運中心以後,就持續在亞洲設立據點,建立研究團隊,進行在地化的研究與管理,將公司治理的精神貫徹到各個層面。

引進RDR基金 業界創舉

安本投顧從ING投顧移轉取得安本境外基金的總代理之後,開始陸續引進其他安本標準系列基金來台,從原本的亞洲與新興市場股票基金,擴展到歐美股票基金以及債券基金。截至2019年底,共有25檔境外基金在台灣核備。

2016年,安本引進RDR級別基金,這是台灣基金界的創舉。RDR的全名是零售分銷審查制度(Retail Distribution Review),最早是英國在2012年提出RDR法案,逐步取消基金銷售的佣金制度,荷蘭等其他歐洲國家跟進。在RDR級別,基金公司不必退佣給通路,就能將省下來的錢回饋給投資人,因此這個級別的管理費率低於其他級別。

以安本在國內的核備基金來說,股票基金的管理費率一般介於1.5%到1.75%之間,債券基金為1%到1.5%。如果是RDR級別,則管理費率可以降到0.5%到1.15%之間。

安本在台核備的25檔境外基金全都增設RDR級別,目前主要在基富通證券上架,因為這個級別的基金很難在國內的銀行上架,畢竟佣金仍是銀行的重要收入之一。不過,管理費率降低,長期來說等於提高投資報酬率,有利投資人,安本認為這是對的事,因此仍決定引進RDR級別。

2017年,在英國總部的安本資產管理與標準人壽完成合併案,結合雙方在投資與儲蓄的優勢,成為標準人壽安本集團,當時所管理的資產就已經達到8,700億美元,名列歐洲大型主動式資產管理公司。

公平對待客戶 穩健經營

在台灣,安本標準除了引進境外基金之外,也進行成立投信的準備工作,在2017年,安本標準投資管理完成100%併購惠理康和投信,更名為安本標準投信,設立投信之後,更有能力針對台灣的投資人與機構法人的需求,提供更多元全面的解決方案。

2018年,安本標準投信在台發行第一檔境內基金,也就是安本標準360多重資產收益基金,這是安本標準在台灣第一檔強調納入另類投資的基金,充分運用安本標準集團對於另類投資的豐富經驗。

到2019年,安本標準投信再接再厲,成功發行安本標準澳洲優選債券收益基金,為全台第一檔投資澳洲債券的基金;同年,又發行安本標準360動態入息組合基金,目標為獲取穩定報酬同時控制風險,將資產分散配置到低相關係數的另類投資。

安本標準投信總經理馬文玲強調,安本標準的文化優勢是穩健經營與團隊運作,要讓投資人信賴,公平對待客戶(Treat customers fairly),將ESG的精神內化深植在DNA之中。

如果用一句話來形容安本標準,馬文玲說:「我們一起為了更好的未來而投資。」(Together we invest for a better future.)

馬文玲指出,這是指團隊精神,不只包括安本標準內部,還包括安本標準與客戶之間。與客戶站在一起,對大客戶與小客戶都公平對待,一直是安本的核心原則。

為了更好的未來,則展現安本標準長線思考的本質。站在研究分析的角度,對於單一企業或產業,安本標準一定是從長線來考量,這家公司是否有長線的競爭力?體質是否夠好可以應付逆境?是否能在各種景氣狀態下都能生存且優於同類?對於安本標準來說,選到好企業,才是對抗波動的最佳方式。

站在公司經營的角度,馬文玲強調,安本標準雖然是英國的資產管理公司,但在看好亞洲的長線發展潛力之後,就開始長期的經營,不會因為短線表現不理想而退縮,因此不會因為亞洲金融風暴或全球金融海嘯而停止腳步,也不會因為新冠肺炎疫情而卻步。