爛頭寸大增！3月超額準備飆破千億 近11年新高

新冠肺炎疫情衝擊，全球金融市場大震盪，中央銀行刻意維持更寬鬆的資金環境，金融機構也超前部署、預留更多現金在帳上未雨綢繆；中央銀行今（24）日公布，3月金融機構超額準備罕見飆破1,000億元大關、漲至1,084億元，創2009年6月金融海嘯以來、近11年新高，較2月暴增621億元。

金融機構的超額準備俗稱「爛頭寸」，代表銀行的閒置資金。央行經研處副處長吳懿娟表示，金融機構超額準備大增，主要是肺炎疫情因素使股市波動加劇，金融機構主動保有較多流動性，以因應突發狀況，而央行也會主動支援、充分滿足金融機構的需求。

吳懿娟強調，此一情形不只上演在台灣，全球央行都在金融體系挹注很多流動性，我們（指台灣央行），也密切關注銀行體系是否有資金需求。

央行統計顯示，3月央行定存單減少發行1,823.9億元，代表央行實施量化寬鬆政策，單月就對市場釋出逾1,800億元的資金。

「現在很多國家都是未雨綢繆，希望及時把疫情的情況穩住，盡全力提供足夠流動性，給予企業與民眾充足的資金需求、有利日常營運和周轉」，吳懿娟說。

央行統計顯示，外匯存款餘額連兩月下滑，3月降至6兆2,037億元，月減49億元。吳懿娟指出，外匯存款減少，主要是因為月底當天，金額減少，若進一步觀察日平均數，3月仍為增加。

「3月有貨款匯入，以及國人國外投資款贖回後，暫時放在外匯存款裡，不少銀行也推出優利存款吸引投資人投資，都是外匯存款增加的主因」，吳懿娟說。