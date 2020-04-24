散戶斷頭逃出場 台股融資餘額創近24年新低

受到新冠肺炎影響，台股3月劇烈波動，3月證券劃撥存款餘額達2.24兆，再度創歷史新高，顯示不少散戶觀望想伺機而動進場，3月台股成交值也創近11年來新高，但3月融資餘額創下24年來的新低點，顯示不少散戶在這波台股劇烈波動中遭斷頭退場。

央行今公布3月金融概況，雖然受到外資淨匯出擴大影響，但在放款與投資成長增加帶動下，M1B及M2年增率分別上升為7.02%、4.42%；央行經研處副處長吳懿娟指出，股市資金動能無虞。

反映散戶動向的證券劃撥存款餘額，繼2月上衝到2.1兆元後，3月再度衝上2.24兆元，再度創下歷史新高。央行表示，台灣經濟基本面相對其他國家來講穩健，隨著經濟規模、金融市場股市擴增，加上3月台股波動劇烈，讓證券劃撥存款餘額持續創新高。

央行指出3月台股日均成交值來到1678億元，是2009年6月金融海嘯以來的新高點，央行官員表示，3月全球股市波動大，也造成台股波動變大，是成交值擴大的原因。3月台股融資餘額則降到1223億元，創下1996年4月來相對低點。

成交值飆升但融資餘額卻降到低點，央行官員指出，許多散戶會參與融資，通常股市穩定時法人交易會較多，但三月全球股市情況不好，融資金額出現24年來低點，顯示有投資人斷頭或退場的情況。

央行表示，3月外國人新台幣存款餘額從上月的1701億元，回升到1991億元。央行官員表示，外資3月賣超3591億元，外資三月匯出很多，外國人新台幣帳戶日均是下滑的，1991億元是期底數增加，顯示外資資金進出波動很大，目前4月外資也有賣超台股的情況。