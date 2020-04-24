保費緩繳與房貸緩息 南山人壽擴大至五大類對象

全球新冠肺炎疫情日趨嚴峻，南山人壽今（24）日宣布，擴大保戶關懷及房貸紓困二項適用對象，其中保費緩繳及保單借款利息緩繳部分，各壽險公司大多針對確診保戶，而南山人壽則是全面擴大適用對象，包括確診保戶、第一線醫護人員、疫情防治人員、因疫情遭滯留無法回台者及受疫情影響以致於繳款有困難者（如無薪假或非志願性失業者）等五類對象，領先業界擴大相關疫情關懷措施適用對象。

南山人壽為緩解疫情對房貸客戶的繳款壓力，房貸適用對象除上述五類對象外，再擴及確診房貸戶之配偶及一親等血親在內，並擴大房貸紓困措施，提供本息緩繳6個月，或最長一年部分本金緩繳或只付利息繳款，或可選擇依現行利率降息1碼（即0.25個百分點，限自用住宅），降息期間至109年9月底止。

南山人壽表示，為緩解新冠肺炎疫情帶來的衝擊，協助保戶與房貸客戶度過疫情期間的繳款壓力，南山人壽特別針對保戶關懷及房貸紓困措施二大因應方案，全面放寬擴大適用對象為五類，整體適用對象為業界最廣。

南山人壽積極配合政府防疫工作，第一時間即成立應變小組，啟動各部門間聯繫機制，每天掌握員工的健康狀況。另為維護保戶服務與營運不中斷，公司規劃完善的相關配套措施，確保公司持續營運不受疫情影響。南山人壽也同步呼籲，保戶在疫情期間落實個人衛生、戴口罩並與他人保持社交距離。