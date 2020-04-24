小吃店停業有保 南山產首創補償險年繳7千賠60萬

因新冠肺炎疫情影響，全球經濟遭受嚴重衝擊，台灣中小企業佔全台企業98%，在這波疫情中更是首當其衝。為減輕中小企業主的停業損失，南山產物推出全台首張針對業主補償設計的主險商品「金防疫」專案，為中小企業主打造專屬的戰「疫」護盾。

以投保每日補償金額新台幣(以下同)1萬元的「小吃店」為例，保險期間內最高賠償金額60萬元，僅需年繳保費7,000元。意即平均每天僅約19元的保費，就可擁有停業損失的補償保障，為中小企業主在防疫停業期間設下一道停損屏障，為後續復工之路提前布局。

南山產物「金防疫」專案是全台第一張特別為業主補償設計的主保險商品，透過商品模組化，依「每日補償金額」的不同分為四種方案。客戶只需依照所屬行業類別與保障需求，選擇所需方案，就能輕鬆投保。

若不幸業主或其員工，因罹患法定傳染病或與罹患傳染病者接觸，致營業處所遭主管機關要求撤離，造成被保險人停業損失，南山產物將依「每日補償金額」乘以「補償日數」進行賠付。每一次事故補償日數最高以30日為限，保險期間累計最高以60日為限。

但若業主或其員工無罹患傳染病或與罹患者接觸，僅因預防性停業而有損失者，不在承保範圍內。

而啟動理賠機制也非常簡單透明，保戶若發生上述情況並符合承保範圍，只要提供地方主管機關或中央流行疫情指揮中心撤離營業處所人員證明文件、停業日數證明文件以及賠款接受書，就可申請理賠。不僅商品簡單易理解、理賠方式也透明無爭議。